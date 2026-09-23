Taneční v Neratovicích povedou známé tváře ze StarDance
Společenský dům v Neratovicích se na podzim opět zaplní hudbou, tancem a mladými tanečníky. Letošní kurzy společenského tance pro mládež povedou profesionální tanečníci Jan Onder a Lucie Hunčárová, které veřejnost zná především z televizní soutěže StarDance.
Kurz je určen jak začátečníkům, tak mladým lidem, kteří už mají se společenským tancem určité zkušenosti. Během lekcí se účastníci postupně seznámí se standardními i latinskoamerickými tanci. Na programu bude například valčík, waltz, polka a tango, ale také cha-cha, jive nebo samba.
Součástí tanečních ale nebude pouze samotný pohyb na parketu. Mladí tanečníci si osvojí také základy společenského chování, etikety, správného držení těla a vystupování ve společnosti. Získané dovednosti tak mohou využít nejen při tanci, ale i při dalších společenských příležitostech.
Jan Onder a Lucie Hunčárová patří mezi zkušené taneční lektory. Díky svému působení na tanečních parketech i před televizními kamerami mohou mladým účastníkům předat nejen taneční techniku, ale také zkušenosti z dlouholeté praxe. Neratovické taneční kurzy tak nabídnou spojení výuky, pohybu a společenského vyžití.
Taneční mají v českém prostředí dlouhou tradici a pro řadu mladých lidí představují také příležitost poznat nové kamarády, získat větší jistotu při vystupování a užít si společné večery.
Kurz v Neratovicích odstartuje 18. září. Jeho vyvrcholením bude slavnostní věneček, během kterého účastníci předvedou, co se v průběhu lekcí naučili. Podle aktuálních informací stále zbývají volná místa především pro chlapce a taneční páry.
Fotografie převzato www.novinky.cz