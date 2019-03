Swingový večer zahájí cyklus věnovaný jazzu

Pro jarní měsíce letošního roku Mělnické kulturní centrum připravilo cyklus pořadů pod názvem „Nalaďte se na jazz“, jenž více přiblíží tento hudební žánr. Ve zdejším Masarykově kulturním domě na všechny čeká výstava nejlepších fotografií mezinárodní soutěže Jazz World Photo, koncerty nejen českých hudebních legend, filmové projekce i hudební revue Orchestru Ježkovy stopy.

Vše zahájí již tradiční Swingový večer, který se uskuteční první středu v měsíci 6. března od 19.30 hodin. A to vystoupením Eleny Sonenshine s kapelou Jocose Jazz. Tato brněnská rodačka, kterou mnozí znají pod původním jménem Suchánková patří k naší jazzové špičce. Absolvovala Konzervatoř Jaroslava Ježka v oboru zpěv a v roce 2003 získala stipendium na proslulé Berklee College of Music v americkém Bostonu. Pravidelně vystupuje na jazzových festivalech v zahraničí a její vynikající debutové album „You Go To My Head“ dokonce vyšlo přímo v USA. Elena účinkovala v letech 2005 a 2009 v koncertní sérii „Jazz na Hradě“, v roce 2005 objela celou Českou republiku jako velvyslanec Philips International Jazz Festivalu, o rok později koncertovala na festivalu Pražské jaro, v letech 2007 a 2008 opět pobývala částečně v USA. Věnuje se i pedagogické činnosti v Mezinárodni jazzové dílně v Praze. V roce 1996 založila spolu s kytaristou Mirkem Linkou kapelu Jocose Jazz. Výjimečné napojení mezi zpěvačkou a jejími spoluhráči je dáno právě dlouholetou spoluprací. Takřka empatická souhra vynikne zejména v častých a objevných improvizačních pasážích. Elena a její muzikanti pravidelně koncertují na i jazzových festivalech v zahraničí.

Takže, nalaďme se na jazz….

mar