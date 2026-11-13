Svatý Martin dnes dorazí na Mělník. Tradiční průvod slaví jubilejní 30. ročník
Mělník se dnes večer opět dočká tradičního svatomartinského průvodu. Přestože letos svatý Martin sníh nepřiveze, na jeho příjezd se mohou těšit malí i velcí návštěvníci. Letošní ročník bude navíc výjimečný – uskuteční se totiž již po třicáté.
Průvod vyrazí v pátek 13. listopadu v 17:30 hodin od Základní školy Jungmannovy sady. Kvůli probíhající rekonstrukci Pražské brány povede letos upravenou trasou. Účastníci projdou ulicemi U Tanku a Legionářů až na náměstí Míru, kde bude připraven doprovodný program.
Na náměstí čeká návštěvníky pestrý večerní program. Těšit se mohou na šermířské vystoupení, ohňovou show, hudební produkci i další překvapení. Atmosféru tradiční svatomartinské slavnosti tak doplní nejen světla a oheň, ale také zábava pro celé rodiny.
Součástí akce bude také charitativní prodej výrobků žáků mělnických základních škol. Jeho výtěžek poputuje organizaci DEBRA ČR, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel. Návštěvníci tak budou mít možnost spojit příjemný svatomartinský večer s podporou dobré věci.
Jubilejní třicátý ročník slibuje příjemné setkání plné tradic, zábavy a solidarity. Organizátoři zvou všechny obyvatele Mělníka i návštěvníky města, aby přišli svatého Martina společně přivítat a užili si jedinečnou atmosféru této oblíbené podzimní události.
Fotografie převzato: FB město Mělník