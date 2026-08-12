Sucho se podepisuje na Labi. Průtok v Neratovicích klesl výrazně pod běžnou úroveň
Dlouhodobý nedostatek srážek a vysoké letní teploty se stále výrazněji projevují na vodních tocích. Situace se zhoršuje také na Labi, kde průtoky klesají a některé sledované profily se dostávají pod stanovené limity pro sucho.
Více než polovina území, které spravuje Povodí Labe, je podle vodohospodářů zasažena mimořádným meteorologickým suchem. Kombinace nízkých srážek, vysokých teplot a zvýšeného výparu postupně snižuje množství vody v krajině i v řekách.
Výrazný pokles je patrný také na Labi. V Neratovicích se průtok dostal přibližně na polovinu stanoveného limitu, v Mělníku se pohybuje kolem dvou třetin této hodnoty.
Sucho zasahuje řeky i menší potoky
Zatímco u větších řek je situace díky jejich rozsáhlejším povodím o něco příznivější, na menších tocích jsou následky sucha ještě výraznější. Některé potoky ve středních a nižších polohách podle Povodí Labe místy zcela vysychají.
V obnažených korytech pak zůstávají jen menší tůně, které poskytují poslední útočiště vodním živočichům. Dlouhodobý nedostatek vody může mít podle vodohospodářů značné ekologické dopady a návrat toku do původního stavu nemusí být jednoduchý.
Labe se dostává pod hranici sucha
Povodí Labe sleduje na desítkách míst takzvaný ukazatel sucha Q355. Jde o velmi nízkou hodnotu průtoku, pod kterou se voda v daném profilu statisticky dostává pouze přibližně deset dní v roce.
Podle údajů k 7. srpnu byl tento limit překročen na 31 ze 133 sledovaných profilů. Na řadě dalších míst se průtok k této hranici těsně přibližuje.
Situace na Labi se přitom liší podle jednotlivých úseků. V Neratovicích i Mělníku už byly překročeny místní směrodatné limity, které slouží jako varovný signál pro případ nedostatku vody.
Vodohospodáři situaci sledují
Přestože současný vývoj není příznivý, letošní stav je podle Povodí Labe zatím lepší než ve srovnatelném období velmi suchých let 2015 a 2018. Významnou roli hrají také vodní nádrže, které mohou v období sucha pomáhat s udržováním průtoků v řekách.
Vodohospodáři proto zásoby vody v nádržích průběžně sledují a připravují jejich využití tak, aby nebyly ohroženy dodávky vody ani průtoky pod vodními díly. Podle aktuálního hodnocení jsou vodní díla ve správě Povodí Labe stále dostatečně zaplněná.
Další vývoj závisí hlavně na počasí
Pokud bude pokračovat teplé počasí s nedostatkem srážek, mohou průtoky v řekách dále klesat. Povodí Labe proto situaci průběžně monitoruje a věnuje zvýšenou pozornost místům, kde byly stanovené limity pro sucho již překročeny.
Současný vývoj tak ukazuje, že dopady sucha nejsou pouze otázkou vysychající krajiny. Stále výrazněji se projevují také přímo na vodních tocích, včetně Labe v okolí Neratovic a Mělníka.
Fotografie převzato: www.ticmelnik.cz