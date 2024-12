Středočeský kraj je rizikovou oblastí z hlediska nehod. Podívejte se, jak jsou na tom jednotlivé okresy

Největší počet dopravních nehod celkově v rámci České republiky připadá v mezikrajském srovnání na Středočeský kraj (bez započítání hlavního města Prahy). Jejich nejčastější příčinou je nesprávný způsob jízdy (celkem 48,7 % nehod) a také překračování rychlosti (19,9 % případů). Obojí je na vysoce frekventovaných komunikacích směřujících do Prahy s hustým tranzitním, dojížďkovým i krajským provozem obrovským rizikem.

Středočeský kraj, to jsou ale také lesní úseky silnic nebo pole obklopující silnice a dálnice, a tedy přirozené oblasti výskytu lesní zvěře. Právě střety s ní jsou nejčastější příčinou nehod, které vzniknou bez zavinění řidiče. Středočeský kraj je s podílem nehod nezaviněných řidiči 18,78 % třetí nejhorší v rámci ČR, hned za „kopcovitými“ kraji – Krajem Vysočina a Zlínským krajem. Vyplývá to z údajů Portálu nehod (www.portalnehod.cz), který napomáhá v bezpečnosti silničního provozu, pravidelně hodnotí rizikovost jednotlivých lokalit častých dopravních nehod v České republice.

Praha-východ – nejvíce nehod ročně ve Středočeském kraji

„Téměř 1 650 nehod ročně se stane na území okresu Praha-východ, který je tak okresem s nejvyšší nehodovostí ve Středočeském kraji. Následují okresy Benešov se 1 489 a Mladá Boleslav se 1 485 nehodami ročně. Zatímco u okresu Praha-východ mezi příčinami nehod jednoznačně dominuje s 55,1% podílem nesprávný způsob řízení, u okresu Benešov má podíl 45,1 % a například 24,8 % nehod zde není zaviněno řidičem – jde často o střety se zvěří, které jsou ve středních Čechách časté. U okresu Mladá Boleslav jsou statistiky podobné – 43 % nehod zaviní řidiči nesprávným způsobem řízení, naopak 22,4 % nehod není zaviněno řidičem,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.

Za první trojicí okresů následují z hlediska počtu nehod okresy Příbram (1 278 nehod ročně), Kladno (1 164 nehod ročně) a Praha-západ (1 128 nehod ročně).

U dalších okresů jsou pak celkové počty nehod nižší – dá se říci, že čím je okres vzdálenější od Prahy, tím menší je nehodovost na jeho silnicích. V okrese Nymburk to je průměrně 891 nehod ročně, v okrese Mělník 889 nehod ročně a v okrese Kolín průměrně 884 nehod ročně. Statistiku uzavírají okresy Beroun (823 nehod ročně), Rakovník (691 nehod ročně) a Kutná Hora (681 nehod ročně) –

kraje na pomezí Středočeského kraje a sousedních krajů s počtem nehod na poloviční úrovni ve srovnání s okresem Praha-východ. Nicméně v meziročním srovnání došlo u většiny „venkovských“ okresů ke zhoršení statistiky. Ukazuje to, že lidé se stěhují více do vzdálenějších částí Středočeského kraje, dojíždějí do Prahy a velkých měst do zaměstnání a doprava postupně houstne i tam.