Středočeské kempy hodnotí letošní sezonu lépe než minulou

Praha 29. července (ČTK) – Provozovatelé středočeských kempů hodnotí polovinu letošní letní sezony pozitivně. Podle nich je lepší než předchozí sezona, někde dokonce na víkendy musejí odmítat zájemce o ubytování, zjistila ČTK. Vysokou návštěvnost hlásí například i hrad Karlštejn, lidé ho navštěvují i přes tropické počasí.

“Letošní sezonu vidíme stejně jako loni, to znamená vynikající. Vyprodanost skoro 100 procent v tuto chvíli, odmítáme lidi na víkendy, protože nemáme kapacity při stávající kapacitě nějakých 430 míst, co má naše středisko,” řekl jednatel rekreačního střediska Stará Živohošť na Příbramsku Jan Voštinka. Kvůli charakteru kempu ale podle něj nemá na návštěvnost až takový vliv počasí. “My nejsme klasický kemp ve smyslu stanů, máme tady chatičky a ubytovací hotelové služby, takže vlastně co klient, to postel,” řekl Voštinka.

Skvěle hodnotí sezonu také provozovatel kempu a koupaliště v Želízech na Mělnicku Radek Jelínek. “Co se týče obsazenosti kempů, tak je (sezona) velmi dobrá. S tím, že bylo poměrně slušné počasí, tak prostě těch lidí je poměrně hodně. Vidím to velmi pozitivně,” řekl Jelínek. Letošní sezona je tak podle něj lepší než předchozí. “Je to velmi nadprůměrná sezona, i když se nás ty první letošní tropy ještě netýkaly,” dodal Jelínek.

Sezonu si chválí také spolumajitelka kempu a koupaliště Klášter v Klášteru Hradiště nad Jizerou na Mladoboleslavsku Růžena Lebedová. “Dobře hodnotíme sezonu, lidí je tak akorát. Když jsou moc velká vedra, tak lidé přijdou, ale není to přeplněné. Letošní sezona je oproti loňsku lepší,” řekla Lebedová.

Městské koupaliště v Mladé Boleslavi od zahájení sezony 29. května do úterý 24. července hlásí již 31.320 návštěvníků, z toho jich jen v červenci přišlo přes 17.000. Návštěvnický rekord dosáhlo koupaliště v této sezoně v sobotu 21. července, kdy sem přišlo 2539 lidí.

I přes velká vedra navštěvují lidé ve středních Čechách také památky. “V této chvíli máme asi 140.000 návštěvníků, je to řekněme tak o 5000 více než loni. Ale vzhledem k tomu, že došlo k úpravě vstupného, tak máme více peněz za stejné období než loni. Ačkoliv jsou taková tropická vedra, tak k mému překvapení lidé chodí,” řekl ČTK karlštejnský kastelán Jaromír Kubů. Denní návštěvnost se podle něj pohybuje kolem 2000 lidí, o víkendech pak kolem 2500 lidí.

