Středočeši ocenili nejlepší regionální potraviny. Mezi vítězi je i výrobek z Mělnicka

Ve Středočeském kraji byly vyhlášeny nejlepší regionální potraviny pro rok 2025. Do 16. ročníku soutěže Regionální potravina se přihlásilo 42 místních výrobců s celkem 182 produkty. Ocenění letos získalo osm výrobků napříč kategoriemi – od masných výrobků přes sýry až po nápoje a zpracované chilli.

Mezi vítězi se letos objevil i produkt z Mělnicka – dančí burger s barevným pepřem z Rodinné farmy Parusových v Nosálově. Tento masný výrobek zaujal hodnotitelskou komisi v kategorii čerstvého masa a masných polotovarů svou kvalitou i chuťovým zpracováním.

Další oceněné produkty zahrnují například uzené kachní prso od Řeznictví a uzenářství Fiala Milovice, čerstvý kozí sýr z Adamova statku, zakysané mléko z Farmy Homolka nebo tvarohový koláč od Paní Koláčkové z Kozmic. V kategorii nápojů zabodoval levandulový sirup od značky Sirupy od Sejkorky z obce Bašť.

Zástupci hodnotitelské komise, složené mimo jiné z odborníků Ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy či Agrární komory, ocenili vysokou úroveň přihlášených výrobků. „Letošní hodnocení bylo výjimečné kvalitou. Jsem rád, že se zapojila i řada nových výrobců. Značka Regionální potravina má ve Středočeském kraji své pevné místo,“ uvedl krajský koordinátor soutěže Lukáš Vacek.

Slavnostní předání cen proběhne 6. září 2025 během Dožínkových slavností na Výstavišti v pražských Holešovicích. Ocenění producenti zde představí své produkty široké veřejnosti.

Držitelé značky Regionální potravina potvrzují, že prestiž ocenění jim pomáhá v rozvoji podnikání. „Přivedlo mi to do obchodu nové zákazníky. Je to pro mě motivace pokračovat a vytvářet nové produkty,“ říká jeden z dřívějších vítězů Vladimír Šimáček.