Stovky policistů zamíří do neratovické Spolany. Rozsáhlé cvičení přinese hluk i zvýšený pohyb techniky
Areál chemického závodu Spolana v Neratovicích se ve středu 14. října stane dějištěm rozsáhlého výcviku pořádkových jednotek Policie České republiky. Do akce se zapojí stovky příslušníků bezpečnostních složek a desítky policejních i dalších vozidel. Obyvatelé okolí proto musí počítat s rušnějším provozem a hlukem spojeným s výcvikem.
Cvičení je naplánováno přibližně od 8:30 do 15:00. Jeho hlavním cílem bude prověřit připravenost policistů a jejich schopnost spolupracovat při řešení situací, které mohou vést k narušení veřejného pořádku.
Policisté budou nacvičovat zásahy i koordinaci jednotek
Program se zaměří především na praktický výcvik pořádkových jednotek. Policisté si procvičí taktické postupy při zásazích, přesuny jednotlivých skupin a řešení modelových situací, které mohou nastat při výkonu služby.
Důležitou součástí cvičení bude také koordinace jednotlivých jednotek a jejich vzájemná komunikace. Právě schopnost rychle reagovat na vývoj situace a postupovat podle společného plánu patří k zásadním předpokladům úspěšného zvládnutí náročných bezpečnostních událostí.
Rozsáhlý průmyslový areál poskytuje pro podobný výcvik vhodné zázemí. Nevyužívané části závodu umožňují vytvořit prostředí, ve kterém lze nacvičovat různé zásahové scénáře bez nutnosti omezovat běžný provoz v okolních veřejných prostorech.
Okolí závodu může být hlučnější
S příjezdem velkého počtu policistů a vozidel bude v okolí Spolany během dne patrný zvýšený pohyb bezpečnostních složek. Výcvik mohou doprovázet také zvukové projevy spojené s modelovými zásahy.
Podle informací společnosti Spolana by samotné cvičení nemělo omezit provoz závodu. Nelze však vyloučit krátkodobé komplikace v dopravě v okolí areálu, zejména v souvislosti s pohybem většího množství techniky.
Akce je součástí přípravy policistů na situace, při kterých je nezbytné zajistit veřejný pořádek a bezpečnost. Pravidelný výcvik umožňuje prověřovat zavedené postupy a zlepšovat spolupráci mezi jednotlivými složkami.
Spolana poskytne policii potřebné zázemí
Neratovická Spolana patří do skupiny ORLEN Unipetrol a její rozsáhlý areál se v minulosti využíval také pro podobná policejní cvičení. Průmyslové prostředí nabízí podmínky pro simulaci situací, které by se v běžném městském prostředí nacvičovaly obtížněji.
Středeční akce tak poskytne pořádkovým jednotkám příležitost prověřit připravenost na různé mimořádné situace, zdokonalit taktické postupy a upevnit spolupráci při společných zásazích.
Pro obyvatele Neratovic a okolí bude nejvýraznějším projevem cvičení především zvýšený pohyb policejních vozidel a možný hluk během dopoledních a odpoledních hodin. Běžný provoz samotného závodu by ale podle zveřejněných informací měl zůstat zachován.
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