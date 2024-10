Stěhování stávající zdravotní péče z Nemocnice Neratovice do Mělníka dojde na konci října, k dalšímu do konce letošního roku

Jak již dříve bylo oznámeno, stávající provozovatel nemocnice, ALMED ze skupiny VAMED MEDITERRA, přesune stávající zdravotní péči z Nemocnice Neratovice do 12km vzdálené Nemocnice Mělník.

„V tuto chvíli připravuje již skupina samotné stěhování péče z neratovické do mělnické nemocnice, přesun péče nastane v nejméně dvou fázích tak, aby co nejméně ovlivnil pacienty,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Plutnarová.

Jediným způsobem, jak semůže ve stávající situaci provozovatel nemocnice zaručit za to, že pacienti dostanou kvalitní péči, kterou potřebují, je poskytovat tuto péči ve vlastním zdravotnickém zařízení se zdravotníky, které sama pro tuto péči o pacienty vybrala. Takovým zařízením v blízkosti Neratovic je modernizovaná Nemocnice Mělník.

K ukončení provozu a přesunu péče z Neratovic do Mělníka dojde ve více krocích:

• 23.10.2024, 15:30 – Interní příjmová ambulance: ukončení provozu, interní oddělení

v Neratovicích přestává přijímat nové pacienty. Nové pacienty začíná přijímat Nemocnice

Mělník.

• 24.-25.10.2024 – Interní oddělení: propuštění pacientů, jejichž zdravotní stav to umožní

(Nemocnice Neratovice). Přeložení pacientů, jejichž stav to vyžaduje, do Nemocnice Mělník.

• 25.10.2024 – Interní oddělení + jednotka intenzivní péče: ukončení provozu (Nemocnice

Neratovice).

• 31.10.2024 – Interní + diabetologická ambulance: ukončení provozu (Nemocnice

Neratovice).

• 1.11.2024 – Interní + diabetologická ambulance: péči začíná zajišťovat Nemocnice Mělník.

• 30.11.2024 – Gastroenterologická ambulance: ukončení provozu (Nemocnice Neratovice),

od 1.12.2024 péči zajišťuje Nemocnice Mělník.

• Do konce roku 2024: kardiologická + urologická + oční + chirurgická úrazová ambulance –

přesun péče z Nemocnice Neratovice do Nemocnice Mělník

• Gynekologická ambulance – plán je ji nadále provozovat v Neratovicích, aktuálně skupina

VAMED MEDITERRA hledá nové prostory

O přesných datech ukončení provozu jednotlivých odborností v Neratovicích a bezprostřední

návaznosti péče v Mělníku bude společnost informovat na svých webových stránkách

(www.nemocnice-neratovice.cz). Pacienti tam získají podrobné informace, které potřebují.

Hospitalizovaní nebo již objednaní pacienti budou informováni individuálně.

Výše uvedenou péči bude skupina skutečně poskytovat v plném rozsahu v Mělníku. Návaznost péče

je tak zajištěna v rámci jedné zdravotnické skupiny. Skupina VAMED MEDITERRA zaznamenala zájem

jiných subjektů o poskytování této zdravotní péče, usoudila však, že je v přímém rozporu se závazkem

skupiny tuto péči pacientům poskytovat v co nejvyšší kvalitě, k čemuž se skupina teď i do budoucna

hlásí.