Stavební průmyslovka v Mělníku projde velkou proměnou: vzniknou nové laboratoře i dílny

Na mělnické stavební průmyslovce vzniknou nové laboratoře a dílny, které budou sloužit studentům při odborné výuce. Projekt je součástí širší modernizace školy, jež zahrnuje také rekonstrukci několika učeben a kabinetů. Celková investice dosáhne téměř deseti milionů korun. „Středočeští krajští radní dnes schválili firmu, která rekonstrukci provede,“ uvedla pro ČTK Zuzana Žídková z hejtmanství.
Podle krajského radního pro oblast vzdělávání Milana Váchy (STAN) je cílem zlepšit podmínky nejen pro žáky, ale i pro pedagogický sbor. „Úpravy se proto týkají jak učeben určených pro výuku, tak i zázemí pro učitele a další zaměstnance školy,“ upřesnil Vácha.
Nově vzniklé laboratoře budou využívány při výuce stavebních a přírodovědných předmětů. Součástí projektu je také vybudování hygienického zázemí pro praktickou výuku, modernizace učebny výpočetní techniky, obnova odborné učebny a rekonstrukce školní dílny. „Po dokončení stavebních prací bude následovat instalace nového vybavení,“ doplnil radní.
Plánované jsou rovněž úpravy podlah, nové podhledy, opravy povrchů stěn a stropů, výměna osvětlení i modernizace rozvodů vody, kanalizace a elektřiny. Rekonstrukce by měla trvat zhruba devět měsíců a naváže na předchozí investice do energetických úspor a modernizace učeben, které vyšly na téměř 74 milionů korun.