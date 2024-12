Statečné psí srdce spouští charitativní sbírku na podporu záchranářských psů

Organizační tým ankety Statečné psí srdce zahajuje novou charitativní kampaň spojenou se sbírkou na podporu dobrovolných kynologů, kteří se připravují na náročný atest Ministerstva vnitra v oblasti plošného a sutinového vyhledávání, anebo kteří již tuto důležitou zkoušku zvládli a v současnosti po boku profesionálů z veřejné sféry zachraňují lidské životy v integrovaném záchranném systému (IZS).

Plošné a sutinové vyhledávání jsou specifickými disciplínami v oblasti záchranářské kynologie, v nichž záchranářští psi a jejich psovodi hrají stěžejní roli při hledání a záchraně pohřešovaných osob. Zatímco plošné vyhledávání zahrnuje pátrání po lidech ve volném terénu, sutinové vyhledávání se zaměřuje na záchranu osob uvězněných pod troskami po katastrofách, jako jsou zemětřesení nebo výbuchy. Psi díky svému výjimečnému čichu a schopnosti pohybovat se v náročném prostředí často nacházejí pohřešované a zraněné, kterým by se jinak pomoci nedostalo. Rychlost a přesnost pátrání je zde klíčová.

Dobrovolní záchranáři a jejich čtyřnozí parťáci se této záslužné činnosti věnují zadarmo a ve svém volném čase. Sbírka Statečného psího srdce má za cíl poskytnout jim tolik potřebnou podporu a prostředky, které jim usnadní jejich nelehkou práci. Finanční dary lze zasílat na účet č. 2602759072/2010. Nabídky materiální pomoci (krmivo, chovatelské potřeby, vybavení pro psovody…) jsou vítány na e-mailové adrese info@statecnepsisrdce.cz.

Tváří kampaně se stal někdejší fotbalový brankář a trenér Oldřich Pařízek, který má k záchranářským psům blízko, jelikož pravidelně dochází do chovné stanice německých ovčáků v Brandýse nad Labem a se psy tam aktivně pracuje. „Není to tak dávno, co jsem se zbavil svého takřka celoživotního strachu ze psů a hlavně vlčáků. Pejskařskou obec jsem si doslova zamiloval. Chtěl bych proto požádat všechny dobré lidi, aby nám pomohli získat potřebné zdroje pro ty, kteří riskují své životy pro bezpečí nás všech. Podpora veřejnosti je důležitá pro další úspěšné mise záchranářských psů a jejich majitelů,“ uvedl Pařízek.

Statečné psí srdce děkuje za každý příspěvek a pomoc. Společně dokážeme víc!