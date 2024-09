Starosta Mělníka svolal na pátek povodňovou komisi

Vzhledem k předpokládanému zvýšení úhrnů srážek svolal starosta města Tomáš Martinec v pátek 13. září na 14 hodinu z preventivních důvodů jednání Povodňové komise města Mělník.

„Jelikož jsme na soutoku dvou největších českých řek, tak bereme možnost záplav velmi vážně. Povodí Vltavy i Labe informovalo o tom, že jsou retenční prostory schopné vstřebat velké množství vody i s ohledem na předchozí sucha. Přesto jsem v úzkém kontaktu s městskou policií, která dohlíží na břehy řek, s hasiči, státní policií a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Proběhla i kontrola funkčnosti protipovodňových vrat. Všechny složky jsou tedy připraveny se zapojit a řešit případnou povodňovou situaci,“ uvedl starosta města Mělník Tomáš Martinec.

Před záplavami varuje třeba facebooková stránka Meteo Včasné varování. Srážky by podle těchto informací měly být nejintenzivnější od čtvrtečního do pondělního rána, přičemž nejhůře by mělo být na jihu Čech. Experti dokonce upozornili, že situace by mohla „připomínat povodně z roku 1997“.