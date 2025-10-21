Stále rosteme a možná jsme našli nový domov, který nám pomůže dále růst.

Nečekali jsme, že to přijde tak brzy. Ale jak to tak bývá, když děláš věci s nadšením, přirozeně se posouváš dál. A i my v Nordic Outdoor cítíme, že nastal čas udělat další krok.
Naše současné prostory v budově Black Orange na Mělníku nám skvěle posloužily.
Když jsme se sem stěhovali, byl to pro nás obrovský posun, který nám přinesl zázemí, klid na práci i prostor pro růst.
Bez něj bychom dnes nejspíš vůbec nemohli uvažovat o dalším kroku.
Jenže poslední měsíce jsou už jasným znamením, že se potřebujeme rozšířit. Každý příchozí balík, nová paleta nebo testovací vzorek z Finska či Švédska nám dává jasně najevo, že jsme vyrostli z našich stávajících čtyř stěn (čti čtyř skladů :))
A tak nabízíme k pronájmu naše současné prostory… pěkné, čisté, světlé a klidné místo, které se nachází v přízemí budovy Black Orange.
Pokud hledáš prostory pro sklad, showroom, e-shop nebo kancelářské zázemí, věř, že tohle místo má opravdu skvělou atmosféru.
Co tady nabízíme?
Prostory v celkové ploše 167 m² a prodejnu 35 m². Skladové prostory jsou rozděleny do několika jednotek, které je možné pronajmout jednotlivě nebo všechny dohromady. Lze je využívat jako sklady, showroom nebo kanceláře.
V ceně jsou tři parkovací místa ke skladům a jedno k prodejně, pohodlný přístup z ulice, nákladní rampa pro dodávky a možnost manipulace se zbožím pomocí paleťáku.
Funguje zde také recepce, která pomáhá s nasměrováním návštěv, a samozřejmostí je moderní sociální zázemí.
Navíc… a to říkáme z vlastní zkušenosti, je zde výborná komunikace s majitelem objektu.
Tohle místo prostě funguje. Je klidné, reprezentativní, a přitom dostatečně praktické i pro běžný každodenní provoz.
Kdybychom se nepotřebovali posunout dál, zůstali bychom tady rádi. Ale bohužel nedostatek místa i to, že jste se naučili za námi v hojném počtu jezdit, nás utvrzuji v rozhodnutí se posunout zase o krůček dál :). I proto si myslíme, že je čas náš současný showroom nahradit opravdovou prodejnou… místem, kde si budeš moct vyzkoušet vybavení, dát si kávu, skořicového šneka a probrat cestu na sever.
Kam se můžeme posunout my?
Naše další kapitola možná začne už brzy. A tentokrát to nebude žádná daleká cesta – nový domov bychom našli coby kamenem dohodil od našeho současného prostoru.
Nechceme ale úplně předbíhat, dokud není ruka v rukávu.
Nicméně, nový prostor by nám nabídl zahradu pro venkovní setkávání, místo pro společné testovací dny, akce i malé severské večery u ohně.
A také opravdovou prodejnu s dostatkem parkovacích míst – dokonce i pro ty vaše obytná auta :)).
A kdo ví… třeba právě ty budeš tím, kdo využije prostory, které nám na Mělníku tak dobře posloužily. 🌲
👉 Více informací o prostorech najdeš zde:
Prodejna 35 m² – https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/obchodni-prostor/melnik-melnik-bezrucova/2276868684
Sklady a Showroom 167 m² – https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/sklad/melnik-melnik-bezrucova/3135619916
Máš k prostoru nějaké otázky? Zavolej nám, nebo se rovnou zastav. Rádi ti vše ukážeme a u kávy povíme, jak se nám tu pracovalo.
Autor: Matouš Löbl