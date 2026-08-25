Sršeň asijská na Mělnicku: Odborníci hledají její hnízdo, žádají o pomoc veřejnost
Liběchov – Na Mělnicku se objevil invazní druh sršně, který může představovat vážný problém především pro včelstva a volně žijící hmyz. V Liběchově byl v červenci a na začátku srpna opakovaně zaznamenán jedinec sršně asijské. Odborníkům se zatím nepodařilo zjistit, zda se v okolí nachází také její hnízdo.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR nyní výskyt monitoruje a žádá o pomoc také obyvatele Mělnicka. Zatím není jasné, zda se v Liběchově skutečně usadila větší populace, nebo zda šlo pouze o jednotlivce, který se do oblasti mohl dostat například přepravou zboží či jiným způsobem.
„Pokud se pohybujete v Liběchově, Mělníce a okolí, buďte v následujících týdnech pozorní a sledujte, zda nespatříte podezřelou sršeň,“ vyzývají odborníci. Pátrání po případném hnízdě totiž zatím nepřineslo výsledek.
Nebezpečí představuje hlavně pro včely
Sršeň asijská je invazní druh, který se v Evropě rychle šíří. Problém představuje zejména pro včelaře. Sršně loví včely a při větším výskytu mohou výrazně oslabit nebo dokonce zlikvidovat celé včelstvo. Ohrožený je také další volně žijící hmyz.
V České republice byla sršeň asijská poprvé zaznamenána v roce 2023. Na některých místech se podařilo díky včasnému odhalení najít hnízda a následně je zlikvidovat. Právě rychlé nalezení případného hnízda je proto podle odborníků klíčové.
Jak ji poznat?
Sršeň asijská je oproti naší běžné sršni obecné tmavší. Typickým znakem jsou žlutě zbarvené konce končetin. Její hnízdo bývá později v sezoně poměrně velké, kulovité až hruškovité a často se nachází vysoko v korunách stromů. Charakteristický je také otvor umístěný na boku hnízda.
Pokud máte podezření, že jste sršeň asijskou spatřili, nesnažte se ji chytat ani zabíjet. Z bezpečné vzdálenosti ji vyfoťte a co nejpřesněji si poznamenejte místo nálezu.
Pozorování je možné nahlásit Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR na invaznidruhy@aopk.gov.cz, prostřednictvím aplikace Nahlaš sršeň nebo přes platformu Najdi.je.
Pokud objevíte možné hnízdo, nepřibližujte se k němu a rozhodně se ho nepokoušejte sami odstraňovat. I zdánlivě jednotlivé pozorování může odborníkům pomoci zjistit, zda se sršeň asijská na Mělnicku začíná usazovat.
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