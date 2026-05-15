Sport na Mělníku dostane rekordní podporu. Město rozdělí klubům 20 milionů korun
Město Mělník letos podpoří sportovní kluby a organizace rekordní částkou 20 milionů korun. Oproti období před čtyřmi lety jde o výrazný nárůst – tehdy město do sportu investovalo přibližně 12 milionů korun. O části letošních dotací rozhodli v tomto týdnu zastupitelé města.
Finance mají pomoci nejen s organizací sportovních akcí a turnajů, ale také se zlepšením podmínek pro trénink, práci s mládeží a modernizací sportovního zázemí.
Peníze podpoří sportovní akce i mladé talenty
Podle starosty města Tomáše Martince budou dotace využity například na pořádání turnajů, pohárů a závodů na Mělníku. Podpora se týká jak akcí pro širokou veřejnost a amatérské sportovce, tak soutěží s účastí špičkových sportovců z celé České republiky.
Významná část prostředků zároveň zamíří do zlepšení podmínek pro trénink a rozvoj dětí a mládeže. Město dlouhodobě spolupracuje se zástupci sportovních klubů prostřednictvím Sportovní komise města Mělníka, která připravuje návrhy na rozdělení financí.
Mělnické kluby slaví úspěchy doma i v zahraničí
Podle 1. místostarosty Petra Kowandy se pozitivně vyvíjejí také sportovní výsledky místních klubů a jednotlivců. Výkonnostně se posouvají například boxeři, judisté, volejbalisté, tenisté, házenkáři nebo futsalisté.
Mělnické sportovní organizace zároveň vychovávají talentované sportovce v řadě dalších disciplín – od veslování a bojových sportů až po mažoretky nebo jezdecký sport.
Úspěchy podle vedení města přicházejí nejen na republikové, ale i mezinárodní úrovni. Jako příklad byl zmíněn Lukáš Křížek, který získává medaile v beach sprintu, nově zařazeném olympijském sportu.
Více než 100 projektů získá podporu
Rada města už dříve schválila dotace ve výši více než 8,5 milionu korun pro přibližně stovku projektů do hodnoty 250 tisíc korun. Finance podpoří například:
- pořádání sportovních akcí,
- modernizaci osvětlení,
- zlepšení zázemí sportovišť,
- nákup sportovního vybavení,
- práci trenérů.
Dalších více než 11 milionů korun následně schválilo zastupitelstvo města. Tyto prostředky mají kluby využít především na investice, opravy a údržbu sportovišť, podporu mládeže a zajištění trenérského zázemí.
Podpora míří do desítek sportovních odvětví
Městská podpora směřuje do širokého spektra sportů. Největší část financí putuje například k:
- fotbalistům,
- veslařům,
- hokejistům,
- házenkářům,
- plavcům,
- judistům,
- tenistům,
- jezdeckému klubu,
- organizaci Sokol.
Rekordní investice do sportu potvrzuje, že Mělník chce dlouhodobě podporovat nejen vrcholové sportovce, ale také aktivní trávení volného času dětí, mládeže i veřejnosti.
Foto převzato: FB město Mělník