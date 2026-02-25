Sport a pohyb v Mělníku

Mělník nabízí spoustu možností, jak být aktivní – ať už preferujete pohyb venku, kolektivní sporty nebo individuální trénink. Připravili jsme přehled míst, kde si můžete zacvičit, zahrát si oblíbený sport nebo jen příjemně strávit čas s rodinou.
Plavecký bazén Mělník
Plavání je ideální pro všechny věkové kategorie. V mělnickém bazénu najdete plavecké dráhy pro sportovní i rekreační plavce, lekce plavání pro děti i dospělé, a dokonce i vodní cvičení či aquaaerobic. Plavání posiluje celé tělo a je navíc šetrné k kloubům.
Hala Bios – badminton, florbal a další sporty
Pro milovníky míčových sportů je ideální Hall BIOS Melnik. Kromě badmintonu se zde hrají i florbal nebo volejbal, často jsou k dispozici i společné lekce a tréninky pro děti i dospělé. Hala nabízí možnost zahrát si rekreačně nebo se zapojit do pravidelných sportovních kurzů.
Tenisové kurty
V Mělníku najdete několik tenisových kurtů, kde si můžete zahrát s rodinou nebo přáteli. Dobrou volbou je například klub TO SK Mělník, který nabízí tenisové tréninky i volné hraní.
Fotbalové hřiště & kluby
Mělník má řadu fotbalových hřišť. Na travnatých nebo víceúčelových hřištích si můžete zahrát fotbal rekreačně, nebo se zapojit do místních oddílů:
FK Pšovka Mělník a FC Mělník z.s. – fotbalové kluby, kde můžete trénovat i se připojit soutěžnímu týmu. Fotbal je v Mělníku jedním z nejrozšířenějších kolektivních sportů a místní kluby nabízejí aktivity pro různé věkové skupiny a úrovně hráčů.
Futsal
Pro milovníky halové kopané nabízí Mělník skvělé zázemí pro futsal (sálový fotbal). Ve sportovní hale se pravidelně konají tréninky, místní turnaje i soutěžní zápasy, takže si přijdou na své jak rekreační hráči, tak ti, kteří chtějí hrát organizovaně.
Město navíc reprezentuje známý futsalový klub SK Olympik Mělník, který patří mezi tradiční české futsalové týmy a dává možnost zapojit se do strukturovaných tréninků i soutěží. Futsal je ideální sport zejména v zimních měsících – je dynamický, rychlý a skvěle rozvíjí kondici i týmovou spolupráci.
Hokej a bruslení
Pro malé sportovce je skvělou volbou hokejová školička bruslení, kde se děti učí základům bruslení a hry. Pro veřejnost je pak k dispozici veřejné bruslení, takže si na ledě může zabruslit opravdu každý. Hokej a bruslení jsou nejen zábavné, ale také skvěle rozvíjejí koordinaci a vytrvalost.
Sportovní studio Jindry Šípkové
Sportovní studio nabízí širokou škálu lekcí pro všechny věkové kategorie. Můžete vyzkoušet spinning, jumping, pole dance, dance kids fitness pro děti nebo si domluvit osobní trénink. Studio je skvělé pro ty, kdo chtějí kombinovat zábavu s efektivním tréninkem.
Fitness centra v Mělníku
Pokud preferujete posilování a skupinové lekce, v Mělníku najdete několik fitness center. Nabízejí moderní stroje, skupinové cvičení, jógu, pilates nebo kruhové tréninky pro všechny věkové kategorie — ideální pro zlepšení kondice či udržení zdravého životního stylu.
Bojové sporty
V Mělníku si můžete vyzkoušet i bojové sporty, jako je karate, judo, taekwondo nebo kickbox. Pro zájemce o sebeobranu nebo dynamické tréninky jsou dostupné lekce i u specializovaných instruktorů, například JJKD sebeobrana Mělník.
Outdoor sporty – turistika a procházky
Pro milovníky pohybu venku nabízí okolí Mělníku krásné trasy pro turistiku, nordic walking nebo rodinné procházky. Můžete si užít přírodu, výhledy na řeku Labe a Vltavu a zároveň se příjemně protáhnout. Tipy na turistické trasy a výlety v okolí
Milovníci pohybu v přírodě si v okolí Mělníka přijdou na své díky malebným stezkám a značeným turistickým trasám. Oblast mezi Mělníkem a CHKO Kokořínsko je rájem pro pěší výlety i rodinné procházky.
Cyklostezky a výlety na kole
Mělníkem prochází oblíbená a dlouhá cyklostezka, která nabízí ideální podmínky pro rekreační cyklisty, rodiny s dětmi i sportovně založené jezdce. Díky převážně rovinatému terénu podél řeky je trasa příjemná a vhodná téměř pro každého.
Jedním z oblíbených směrů je výlet do Račic, kde se můžete po cestě občerstvit a užít si příjemnou atmosféru okolní přírody. Na opačnou stranu vede cyklostezka směrem do Vraňan, kde si také můžete dopřát výborné jídlo nebo si zastavit na odpočinek. Pokud máte více času a energie, můžete si trasu prodloužit až do Veltrus, které jsou známé krásným zámeckým parkem.
Pro náročnější cyklisty je lákavou variantou výlet na Hrad Kokořín. Trasa nabízí krásné výhledy a přírodní scenérie, a zpět do Mělníka se můžete vrátit například přes Harasov.
Ať už dáváte přednost týmovým sportům, individuálnímu tréninku, jízdě na kole nebo procházkám v přírodě, Mělník nabízí nepřeberné množství možností, jak zůstat aktivní a užít si volný čas naplno. Stačí si jen vybrat a vyrazit za pohybem.