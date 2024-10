Spolana do řeky Labe vypustila dalších pět metráků původních druhů ryb

Společnost Spolana uspořádala pravidelné podzimní vypouštění ryb do řeky Labe. Při letošním podzimním termínu zarybňování Labe bylo do řeky vypuštěno pět metráků ryb. Tradiční akce, která se koná dvakrát do roka, se zpravidla účastní také děti z místních základních škol, které si ryby do řeky mohou vlastnoručně vypustit. Iniciativu podporující životní prostředí pořádá ve spolupráci s Českým svazem rybářů neratovická Spolana již od roku 2013. Za tu dobu se podařilo do Labe vypustit takřka 10 tun původních druhů ryb.

„Do řeky Labe vysazujeme ryby dvakrát do roka, zpravidla na jaře a na podzim. Snažíme se podpořit přirozenou a vyváženou populaci ryb v českých tocích, proto vysazování ryb vždy koordinujeme s rybáři, kteří určují, které druhy ryb je nejvíce potřeba do řeky vysadit. Máme radost, že se nám akci daří spojit také s praktickou výukou žáků z místních základních škol, kteří se od rybářů vždy dozvídají zajímavosti ze života v českých řekách,“ říká Piotr Kearney, jednatel společnosti Spolana.

Pro děti byl připraven bohatý doprovodný program. Po názorné ukázce ryb a vyprávění rybářů o životě v českých řekách byly ryby pocházející z jihočeských sádek vypuštěny do řeky speciální vodním rukávem a část z nich si děti mohly vypustit sami. Organizátoři pro děti připravili také zábavně-vzdělávací soutěž, při které děti na několika stanovištích řešily různé úkoly a posilovaly tak své přírodopisné a ekologické znalosti. Vyvrcholením programu bylo opékání špekáčků na břehu řeky.

„Zarybňováním řeky zvyšujeme populaci ryb a zároveň pomáháme ekosystému řeky obměnou ve složení rybích druhů. Do řeky jsme letos vypustili zejména líny, štiky, kapry a úhoře. Po vypuštění většina z nich nezůstává na místě, ale migruje po celém toku. Když se otevírají komory na jezech pro proplutí lodí, ryby též komorou proplouvají. Vypuštěné ryby se takto můžou dostat až do Německa,“ říká Alois Hádek, předseda Českého rybářského svazu, místní organizace Neratovice.

Společnost Spolana se snaží o rozvoj životního prostředí nejen formou pravidelné výsadby ryb do řeky Labe, ale také podporou hnízdění kriticky ohroženého sokola stěhovavého, který pravidelně hnízdí na jednom z komínů výrobního areálu. Již šestiletou tradici má také chov včel medonosných. Ty jsou od roku 2018 chovány ve včelích úlech, které jsou umístěny ve starém areálu výroby čokolády a sacharinu a výbornou kvalitu stáčeného medu potvrdily testy akreditované laboratoře Výzkumného ústavu včelařského.