Speciální prázdninový program v muzeu

Jarní prázdniny nemusí znamenat odjezd na hory. Pro místní rodiny jsou ideální příležitostí užít si Mělník a okolí jinak než během běžného týdne. Přijďte si s dětmi užít jarní prázdniny jinak než obvykle – plné tvoření, objevování a společných zážitků v prostorách Regionálního muzea, kde na vás čeká program, který potěší malé i velké.
4. 3. 2026 | 10:00–12:00
MUZEJNÍ KORÁLKYÁDA
Máte doma malé kreativce? Přijďte se společně ponořit do světa korálků všech barev a tvarů. Tvořit mohou děti i dospělí a navíc se seznámíte s korálkovými poklady z depozitáře muzea.
💰 Cena: 50 Kč / osoba
5. 3. 2026 | 10:00–11:30
PROJDĚTE SE MĚLNÍKEM S KOCOURKEM ŠVARCÍKEM
Oblíbená komentovaná procházka centrem města s maskotem muzea se uskuteční i v zimním čase. Skvělá příležitost objevit známá místa z pohledu dětí a užít si společný čas venku.
💰 Cena: 40 Kč / osoba
6. 3. 2026 | 10:00–12:00
MUZEJNÍ ČTENÍ A SNĚNÍ
Děti se pohodlně usadí na polštářích a zaposlouchají se do tajuplných příběhů z knihy Pověsti Kokořínska a Mšenska. Společně s kašpárkem Filutou si vyrobí vlastní postavičku a vydají se na dobrodružnou výpravu do sklepení za pokladem.
💰 Cena: 50 Kč / osoba
Rezervace je nutná do 2. 3. 2026 na e-mailu: kralova@muzeum-melnik.cz.
Program začíná každý den v 10:00 hodin v pokladně muzea na adrese, nám. Míru 54.
Všechny aktivity jsou navrženy tak, aby hravou a přirozenou formou rozvíjely polytechnické dovednosti i čtenářskou gramotnost dětí. Tři prázdninová dopoledne tak nabídnou smysluplný program, který si užijí malí i velcí společně.
Zdroj: muzeum-melnik.cz