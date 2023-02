Suroviny

Čerstvé těstoviny 1 balení

Žloutky 3ks

Pancetta 100g

Parmazán 80g

Olivový olej 50ml

Sůl

Pepř

Postup

Tento recept je velmi jednoduchý a zvládne ho opravdu každý! Nejprve si osmažíme do křupava panchetu a necháme na pánvičce. Následně si dáme vařit vodu na těstoviny a pořádně osolíme. Pozor nedávám do ni hned těstoviny! Potom si připravíme směs. Do větší misky si dáme žloutky, parmazán, olivový olej, sůl, pepř a všechno poradně promícháme. V tento moment si dáme uvařit těstoviny, tím ze používáme čerstvé jsou hotové ta 3-5 minut. Uvařené těstoviny scedíme a přidáme k panccete i s trochu vody s těstovin a společně prohřejeme aby se nám trochu odvařila voda, potom přidáme směs žloutkovou směs a pořádně promícháme. Tento krok už děláme na vypnuté pánvičce jinak se nám vejce ve směsi zdrcnou! Na konec stačí spaghetti carbonara nandat na talíř, posypat parmazánem, opepřit a servírovat!

Dobrou chuť!