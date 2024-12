Současná bezpečnostní rizika u nás a ve světě

Po delším čase jsme opět požádali našeho stálého dopisovatele p. Oldřicha Šelenberka o jeho osobní názor k aktuálním rizikům v Česku a také ve světě.

Oldřich Šelenberk se zabývá se svojí firmou SCSA Security bezpečnostními a detektivními službami, výcvikem příslušníků ozbrojených a bezpečnostních složek nebo IZS už více jak 35 let. K tomu je hlavním instruktorem bojového systému MUSADO a pořádá proto i doplňující kurzy pro veřejnost v oblasti situační střelby, přežití a bezpečného chování.

Jak vy osobně vnímáte aktuální bezpečnostní situaci tady v Česku a ve světě?

Tak asi mezi nejzávažnější rizika patří v současné době určitě různé válečné konflikty a teroristické činy. Stačí se jen podívat na veřejné zprávy, jak eskaloval konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Po případném dobytí Ukrajiny je to přes Slovensko do Prahy už jenom kousek. K tomu si přidejte válku státu Izrael s militantními skupinami Hamásu a palestinským islámským džihádem nebo vyhlášení samozvaného chalífátu radikální islamistickou teroristickou organizací pod názvem Islámský stát (IS), která pro celý svět představuje stále velké nebezpečí. A nesmíme zapomenout ani na moderní formu pirátství, která se stala stálou hrozbou pro mezinárodní vody a námořní obchodní trasy, především v okolí somálského pobřeží. Přepadají obchodní nebo rybářské lodě, tankery a berou rukojmí, za které chtějí významné výkupné. A takhle bychom mohli pokračovat ještě dále.

A na jaká další rizika nebo nezbytnosti by jste naše čtenáře ještě upozornil?

Už se budu možná asi po stopadesáté opakovat, ale jak říká lidové pořekadlo ,,Opakování je matkou moudrosti a chybami se člověk učí“. Takže každý z nás se může kdykoliv stát objektem násilí, organizovaného zločinu, dopravní nehody nebo mimořádné situace, tedy např.:

Požár: Kolik hasicích přístrojů máte doma, v autě nebo na chatě a kdy jste naposledy nechali udělat jejich revizi? Znáte jejich použití (rozdíl v náplních)?

Výbuch nebo únik chemických látek: Bydlíte v okolí nějaké chemičky, benzinové pumpy, plynového úložiště nebo vojenského skladu zbraní a munice? Vzpomeňte si např. na Vrbětice.

Infekční a jiné nemoci: Jste očkováni proti Covidu 19 a jeho mutacím? Máte vy a vaše rodina očkování proti chřipce nebo klíšťatům? Víte, že zde máme po mnoha letech např. opět případy černého kašle a tubery? Dodržujete důsledně v rámci rodiny hygienické návyky (mytí rukou, kloktání Listerinem atd.)? Berete všichni preventivně kombinaci vitamínů na podporu imunity, tedy C, D a zinek? Co obsahuje vaše domácí lékárnička (viz bolesti, desinfekce, horečky, obvazy, náplasti, umělé stehy, základní chirurgické nástroje)?

Dlouhodobý výpadek el. energie: Jak jste připraveni na tuto situaci (tzv. blackout)? Máte doma baterky, svíčky, sirky, zapalovače, křesadlo, nabytou powerbanku a el. centrálu s dostatkem paliva? Jak budete nouzově řešit vaření, uchování potravin z lednice a mrazáku a také tepelný komfort pro Vás a rodinu?

Dovolená v zahraničí: I přes různá rizika mnoho občanů stále víc a víc cestuje do různých světových destinací. Během této turistiky můžou zažít např. zemětřesení, výbuch sopky nebo i tsunami: Tsunami může vyvolat právě zemětřesení, sesuv půdy nebo vulkanická erupce. Varováním může být např. nečekaný velký rychlý odliv moře, divné chování zvířat, silný hřmící zvuk a další.

Ještě k zahraničním cestám: Je to asi 14 dní, kdy mi můj dlouholetý kamarád vyprávěl nedávný ,,skvělý zážitek“ jeho manželky z cestování po Keni, kam si vyrazila její parta na dámskou jízdu. Příroda byla prý nádherná. Prošli nějakou vesnicí a za ní je dojela parta mladých motorkářů. Sebrali jim natvrdo baťohy, ledvinky a zmizeli. Zůstaly tam bez dokladů, mobilních telefonů, peněz a kreditních karet. A na zastupitelský český úřad to měly cca 400 km. Tedy moje osobní varování: Nikdy nesmíte mít všechny důležité věci pohromadě v jednom batohu nebo v ledvince (ty už se dávno nenosí). Pro nouzové situace je potřeba mít ukrytou finanční hotovost a alespoň kopii dokladů (pasy, víza, letenky, pojištění, zdravotní karty atd.). Je také velmi důležité dodržovat místní etická a náboženská pravidla (přikrytá hlava, nevstupovat do některých objektů v kraťasech nebo v plavkách apod.).

Fyzické napadení bez zjevného důvodu: Uvedu teď pouze několik informací z různých článků na internetu a také z osobní zkušenosti: Nůž je často nebezpečnější než střelná zbraň. Německo např. zveřejnilo oficiální statistická čísla o kriminalitě migrantů. Bez nože se zde neobejdou cizinci ve věku od 11 do 50 let, svobodní, bez vzdělání, bez práce a sexuálně frustrovaní. Podíl útočníků, kteří nemají německé občanství, je extrémně vysoký. Například v Berlíně je cizinec zodpovědný za každý druhý útok nožem. Tato vlna se bohužel začala šířit v celé Evropě, a tedy i v Česku.

Na základě výše uvedených informací je nutné zcela vážně chápat fakt, že stoprocentní bezpečnost osob nebo majetku nelze nikdy, ničím a nikde zajistit! Zvláště v této době proto platí pravidlo, že kdo je připraven, není překvapen. A také to, že co je doma se počítá k dobru. Všeobecně platí, že základem je vždy dostatek pitné vody pro celou rodinu, konzervované jídlo, zdroje tepla a světla, prostředky první pomoci, základní hygiena, funkční oblečení a věci na nouzové přespání. Důležitá je také zásoba pohonných hmot pro vaše vozidlo (jinak nikam neodjedete, případně nikde nenatankujete) a určitě je dobré mít i dostačující peněžní hotovost, protože kreditní karty asi fungovat nikde nebudou. Důležité jsou i platné osobní doklady. Poslední trend je mít pro krizové situace u sebe i drobné slitky zlata, protože ty platí po celém světě. Vždy je nutné mít na dosah připravená i evakuační zavazadla. Lepší jsou velké batohy na záda pro celou rodinu než vláčet v každé ruce igelitky, a ještě vést někam svoje děti. Nechci nikoho strašit, ale po vyhlášení nočního poplachu nebo evakuace nebudete určitě vědět, co dělat dřív.

Hodně aktuální bylo teď téma povodně ve světě a také u nás v Česku. Máte k tomu nějaký osobní komentář?

Dovolím si k této otázce uvést krátký výňatek ze zprávy od našeho hlavního instruktora pro latinskou Ameriku, který sídlí v Brazílii. Zažili si tam s letošními povodněmi opravdu tragický kousek. Z jeho e-mailů mi vždy naskočila husí kůže (voda stoupá, je zatopené letiště, plavou zde hadi, krokodýli a mrtví lidé).

Povodně v Rio Grande do Sul, zejména v hlavním městě Porto Alegre, byly způsobeny kombinací přírodních a lidských faktorů. Mezi hlavní příčiny patřily intenzivní deště, změny klimatu a fenomén globálního oteplování, který zvyšuje frekvenci extrémních klimatických událostí. Nekontrolovaná urbanizace a odlesňování situaci také zhoršili, protože plochy s přirozenou vegetací, které absorbují vodu, byly nahrazeny stavbami a asfaltem, což ztěžuje odvodnění a zvyšuje riziko povodní.

Mezinárodní letiště Salgado Filho bylo vážně poškozeno, což přerušilo leteckou dopravu, zkomplikovalo příchod nouzové pomoci a poškodilo místní a státní ekonomiku. Kromě materiálních škod představují povodně i závažná zdravotní rizika. Kontaminace stojaté vody odpadními vodami a jinými znečišťujícími látkami přispívá k šíření přenosných nemocí, jako je leptospiróza, hepatitida A a gastrointestinální onemocnění. Leptospiróza, například, se přenáší močí krys přítomných ve stojaté vodě po povodních a představuje velkou hrozbu pro exponované obyvatele.

Takže si k tomu ještě přidejte letošní povodně v Česku, v Německu, ve Španělsku a další komentář k povodním a kritickým situacím (přežití) už určitě víc nepotřebujete. Osobně se ale domnívám, že na letošní povodně v Česku byli složky IZS i občané už celkem dost dobře připravení (viz protipovodňové zábrany, pytle s pískem, čerpadla, odpouštění přehrad atd.). Všem skládám osobní poklonu.

Co by jste řekl na závěr našeho rozhovoru?

Zůstanu ještě u přežití jednotlivce. Jenom absolutní dement vyrazí v zimním období na nejvyšší horu Čech, tedy Sněžku (1603 m) pouze v teniskách a v teplákách, případně pouze v trenkách, aby ho později zachraňovala horská služba (viz info na internetu). Ve všech vysokých horách se může změnit počasí / teploty / kdykoliv z hodiny na hodinu. Mám to s mojí ženou dlouhodobě vyzkoušené ve Vysokých Tatrách, v italských Dolomitech a nebo i na Novém Zélandu. Takže závěrem opět zdůrazním pouze osvědčené taktické zásady, že kdo je připraven, není překvapen a také že všechno souvisí se vším. Tedy lidé bděte, neblbněte a nepřidělávejte složkám IZS zbytečnou práci.

Oldřich Šelenberk

www.musadocz.cz

www.scsasecurity.cz