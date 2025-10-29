Školní statek Mělník nabízí vánoční bedýnky plné čerstvé zeleniny

Středisko zelinářství Školního statku v Mělníku je už dlouhá léta známé svou poctivě pěstovanou, kvalitní a zdravou zeleninou. Kromě běžného prodeje připomíná statek také oblíbený bedýnkový prodej, který si mezi obyvateli Mělníka získává stále větší oblibu.
Podzimní bedýnky už jsou sice beznadějně rozebrány, ale vánoční bedýnky na své zájemce teprve čekají. V nich každý najde výběr čerstvé sezónní zeleniny a dalších produktů, které se budou skvěle hodit nejen na sváteční stůl, ale i jako milý dárek pro vaše blízké.
Zájemci si mohou bedýnku jednoduše objednat u vedoucího střediska zelinářství. Kontakty a další informace najdete na webových stránkách Školního statku Mělník.
- Obsah bedýnky:
- Zelenina vhodná k přípravě bramborového salátu.
- 6 jablek.
- Vánoční hvězda.
- Jmelí.