Situace v okolí azylového domu je v současné době vyřešena

V nedávné době si obyvatelé domů v okolí azylového domu v ulici Na Malém Spořilově stěžovali na obtěžování ze strany klientů azylového domu a mládeže, která se zde scházela z přilehlé oblasti. Komise prevence kriminality společně s Centrem sociálních služeb Mělník a Městskou policií Mělník přijala opatření, která situaci aktuálně vyřešila. Systematická spolupráce však bude pokračovat, aby k problémům nedocházelo ani v budoucnu.

„Klienti azylového domu podle řady opakujících se stížností, které nám přicházely, hlučili, brali drogy a obtěžovali kolemjdoucí včetně seniorů a školáků. Proto jsme vytvořili soubor opatření, o nichž jsme byli přesvědčeni, že zafungují. V posledních týdnech už žádné hlášení o podobných výtržnostech nemáme, opatření se tedy ukazují jako účinná,“ uvedl radní Tomáš Trejbal, který má na starosti bezpečnost ve městě a je předsedou Komise pro prevenci kriminality. To, že v místě nejsou hlášené žádné výtržnosti, potvrdil také zástupce ředitele Městské policie Mělník Petr Limprecht. „Společně s místním oddělením Policie ČR jsme zvýšili také kontroly v této lokalitě,“ doplnil s tím, že na nejproblematičtějším místě byla instalovaná kamera.

Velmi důležitou součástí opatření byla důsledná a účinná sociální práce s klienty azylového domu. „V rámci pracovní skupiny jsme pracovali s rodinami klientů a nastavili nová pravidla pro porušení podmínek pro ubytované,“ uvedla ředitelka Centra sociálních služeb Mělník Drahomíra Pavlíková. Ta doplnila, že bylo zavedené pravidlo „jednou a dost“, které znamená, že při prvním porušení podmínek, mezi nimiž je i konzumace alkoholu nebo drog, bude klient vystěhovaný i s případnou rodinou. Zároveň se omezil okruh přijímaných klientů pouze na obyvatele Mělníka a okolních obcí (v rámci ORP). Klienti z jiných částí republiky, zejména z Ústecka nebo Ostravska byli vystěhování. I ředitelka Centra sociálních služeb Mělník potvrdila, že podle informací lidí ze sousedních domů aktuálně k výtržnostem, které se v minulosti opakovaly, nedochází.

Azylový dům slouží na krátkodobé pobyty klientů a rodin v sociální nouzi, kdy přišli o bydlení. „Doba, po kterou jsou zde ubytováni, by, i s ohledem na potřeby dětí, neměla rozhodně přesáhnout jeden rok. Azylový dům je jen dočasným řešením jejich problémů. Pracovníci tohoto zařízení sociálních služeb pomáhají uživatelkám a uživatelům, aby se co nejdříve začlenili opět do běžného života,“ přiblížila fungování zařízení Drahomíra Pavlíková.