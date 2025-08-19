Silnice z Mělníka na Mladou Boleslav dostává novou podobu. U Jizerního Vtelna roste obchvat i tunel

Práce na důležité dopravní stavbě mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví rychle pokračují. Stavba obchvatu u Jizerního Vtelna na silnici I/16, která nahradí nebezpečné serpentiny přímo v obci, má za sebou první výrazné pokroky. Nová přeložka silnice by měla výrazně zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v celém úseku.
Na stavbě, která byla zahájena letos v květnu, denně pracuje přibližně 20 dělníků. Provoz v obci zatím zůstává bez omezení. Aktuálně probíhají intenzivní zemní práce v úseku mezi budoucí okružní křižovatkou a zářezem, kde vznikne 270 metrů dlouhý hloubený tunel. Těžká technika zde provádí skrývku ornice a vrtání podpěrných zápornic až do hloubky 15 metrů. I přes náročné geologické podmínky se práce drží plánovaného harmonogramu.
„Začátkem příštího roku by měly začít betonáže základů tunelu, samozřejmě s ohledem na počasí,“ uvedla Správa silnic.
Součástí prací jsou i přeložky inženýrských sítí, vodovodu a elektrického vedení.
Tunel a stoupací pruh zlepší dopravu ve svahu
Obchvat začíná před Jizerním Vtelnem, odkud se trasa stáčí severovýchodně, obchází zemědělský areál a ve výrazném zářezu klesá k tunelu. Ten vzniká mezi obcí a zámkem Stránov, kde bude překonán terénní rozdíl přes 50 metrů. Ve směru do Mělníka bude úsek rozšířen o stoupací pruh, a to v délce 930 metrů, který bude zachován i v samotném tunelu.
Pro zachování přístupu k zámku Stránov a osadě bude zřízena nová přístupová komunikace dlouhá 582 metrů. Dočasně bude nahrazen i chodník a historický přístup, ty se ale po ukončení stavby vrátí do původního stavu.
Obchvat se dále napojí zpět na stávající silnici I/16 u Krnska. Součástí stavby budou dvě nové křižovatky, z toho jedna okružní a jedna styková.
Tisíce vozidel denně
Podle posledního sčítání projede Jizerním Vtelnem denně kolem šesti tisíc vozidel, z toho zhruba třetinu tvoří nákladní doprava. Nový obchvat má tento provoz odvést mimo zastavěné území a zvýšit komfort i bezpečí pro obyvatele obce.