Silnice I/9 u Mělníka čekají další opravy, řidiče čekají omezení až do léta
Na začátku dubna se silničáři vrátí k rekonstrukci důležitého úseku silnice I/9 mezi Želízy a hranicí Středočeského kraje. Práce navazují na loňskou etapu a potrvají přibližně do srpna.
Opravovaný úsek měří zhruba 11 kilometrů a tvoří významné spojení mezi Mělníkem a Českou Lípou. Silnice je zároveň oblíbená mezi motorkáři díky množství zatáček a atraktivní krajině, což ale potvrzuje i vyšší počet dopravních nehod v této oblasti.
Rekonstrukce zasahuje do několika obcí, konkrétně Želízy, Tupadly, Chudolazy, Medonosy a Zakšín. Denně tudy projede kolem pěti tisíc vozidel, přičemž zhruba pětinu tvoří nákladní doprava.
Práce začaly už na podzim loňského roku, kdy se podařilo opravit první část mimo zastavěná území. Letos se dokončí zbývající úseky, včetně průtahů obcemi.
Důvodem rekonstrukce je špatný stav vozovky – na silnici se objevují praskliny, vyjeté koleje i poškozené krajnice. Součástí oprav bude také údržba odvodnění, tedy čištění příkopů a propustků.
Doprava bude po celou dobu zachována, ale pouze v omezeném režimu. Provoz bude veden kyvadlově jedním pruhem. Ve špičkách ho budou řídit pracovníci na místě, mimo ně pak semafory.
Zakázku realizuje stavební firma, která ji provede za více než 120 milionů korun. Plné zprovoznění opraveného úseku se očekává během srpna.
