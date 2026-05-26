Silnice I/16 čeká velká proměna: mezi Mělníkem a Velvary vznikne třípruh pro bezpečnější dopravu
Na frekventované silnici I/16 mezi Velvary a Mělníkem se chystá rozsáhlé rozšíření. Ředitelství silnic a dálnic plánuje na téměř dvacetikilometrovém úseku vybudovat střídavý třípruhový profil 2+1, který má řidičům umožnit bezpečnější předjíždění pomalejších vozidel a zlepšit plynulost dopravy.
Projekt nyní vstupuje do posuzování vlivů na životní prostředí. Středočeský kraj rozeslal dotčeným obcím podklady k vyjádření a následně se rozhodne, zda bude nutné kompletní řízení EIA, nebo zda stavba získá povolení jednodušším procesem. Samotná realizace je podle současných plánů předběžně naplánována na roky 2032 až 2033.
Silnice I/16 patří v regionu k velmi vytíženým tahům, protože propojuje oblast Mělníka s dálnicí D8 a zároveň slouží jako důležitá trasa pro osobní i nákladní dopravu. Největší změny se mají týkat úseků, kde lze komunikaci bezpečně rozšířit. Více než polovina trasy získá nový profil 2+1 se šířkou odpovídající rychlejší a bezpečnější dopravě. Tam, kde to kvůli křižovatkám nebo okolní zástavbě nebude možné, zůstane současné uspořádání zachováno.
Součástí úprav bude také reorganizace některých sjezdů a doplnění několika polních či účelových komunikací, aby byl zachován přístup do okolních oblastí. Řeší se i komplikovaná křižovatka u Nové Vsi poblíž dálnice D8, která dlouhodobě nezvládá vysoké dopravní zatížení. ŘSD proto prověřuje možnosti její přestavby, například na turbookružní nebo světelně řízenou křižovatku.
