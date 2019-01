Setkání se Zlatou Adamovskou

První letošní setkání již oblíbeného cyklu „Na kus řeči s…“ proběhne tentokrát v pátek 18. ledna od 19 hodin opět v areálu brandýského zámku.

Do zdejšího křesla pro hosta opět usedne žena, kterou zejména televizní diváci dobře znají. A tou je další skvělá herečka Zlata Adamovská. Již v době svého studia na konzervatoři získala své první televizní a filmové role neboť díky svému půvabu byla ideální představitelkou naivek a křehkých krásek. Její první velkou rolí byla Naďa ve filmu „Mladý muž a bílá velryba“ natočeném podle románu Vladimíra Párala. V 70. a 80. letech následovala celá řada filmových rolí. Avšak, jak je to u herců již obvyklé, do povědomí diváků se dostala díky televizi. Popularitu jí přinesla zejména role Elišky – životní partnerky doktora Jandery v seriálu „Sanitka“. Vzhledem k velkému vytížení v televizi a ve filmu Zlata Adamovská na divadle jen hostovala. Diváci ji mohli spatřit na jevišti Divadla Na Vinohradech, v Realistickém divadle nebo Divadle Jiřího Wolkera. Stálé angažmá přijala až v roce 1986, kdy se stala členkou Městských divadel pražských. Účinkovala v představeních „Svatá rodina“ či „Skleněný zvěřinec“. V roce 1990 přešla do Vinohradského divadla, kde působí pohostinsky dodnes a hrála například ve „Večeru tříkrálovém“, „Maškarádě“ či „100 rocích samoty“. Avšak doménou zůstává nadále televize a zejména seriály z nichž možno jmenovat například „Hříchy pro pátera Knoxe“ či nekonečný seriál „Ordinace v Růžové zahradě“ kde potkala svého současného životního partnera Petra Štěpánka. Velký prostor dostává i na poli dabingu kde například propůjčila hlas Meryl Streepové ve více nežli dvou desítkách snímků.

Jistě se o všech těchto svých aktivitách podělí s posluchači a opět to bude jistě zajímavý zážitek.

mar