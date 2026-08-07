Seifertův park v Kralupech se po téměř roce rekonstrukce blíží dokončení
Po téměř roce stavebních prací se rekonstrukce Seifertova parku v Kralupech nad Vltavou pomalu chýlí ke konci. Oblíbený prostor v Lobečku postupně získává novou podobu a práce nyní vstupují do závěrečné fáze.
Proměna parku přinesla řadu úprav, jejichž cílem bylo obnovit jeho vzhled, zlepšit komfort návštěvníků a vytvořit příjemnější místo pro odpočinek i setkávání místních obyvatel. Během rekonstrukce došlo k úpravám cest, zeleně, veřejného prostoru i prvků, které byly součástí původního charakteru parku.
Jednou z výrazných změn je obnova prostoru kolem zastřešené promenády, která patří k typickým prvkům tohoto místa. Rekonstrukce zároveň respektuje původní podobu parku a snaží se propojit jeho historii s požadavky současného veřejného prostoru.
Stavební práce ale nebyly vždy bez komplikací. V průběhu rekonstrukce se objevily také nečekané situace, které si vyžádaly další řešení a mohly ovlivnit postup prací. Přesto se projekt podařilo posunout do závěrečné etapy.
Nyní už se dokončují poslední úpravy a návštěvníci se mohou těšit na obnovený park, který nabídne více prostoru pro odpočinek, procházky i každodenní setkávání. Po měsících omezení se tak Seifertův park brzy znovu otevře veřejnosti v modernější a upravenější podobě.
Místo, které je s Kralupy nad Vltavou dlouhodobě spojené a připomíná také jméno básníka Jaroslava Seiferta, se tak po rozsáhlé obnově vrátí zpět do života města.