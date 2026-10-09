Seifertovo náměstí v Kralupech se po padesáti letech dočkalo rozsáhlé obnovy
Kralupy nad Vltavou – Seifertovo náměstí v Lobečku získalo po více než padesáti letech novou podobu. Rekonstrukce, která začala v srpnu 2025, proměnila původní park v moderní veřejný prostor určený k odpočinku, setkávání i volnočasovým aktivitám. Slavnostní otevření proběhlo ve středu 7. října 2026.
Rekonstrukce náměstí a navazujícího prostoru podél Mostní ulice patří mezi největší investice Kralup do veřejného prostoru v novodobé historii města. Celkové náklady se vyšplhaly na necelých 100 milionů korun. Významnou část pokryly evropské dotace – město získalo dohromady téměř 45 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Na obnovu náměstí putovala dotace 30,6 milionu korun a dalších téměř 14,4 milionu korun bylo určeno na veřejné prostranství podél Mostní ulice. Na financování se podílela také společnost Synthos Kralupy, která městu poskytla dar ve výši dvou milionů korun.
Nový park nabídne více zeleně i místa pro odpočinek
Proměnou prošel celý prostor náměstí. Přibyly nové stromy, keře a trvalky, obnovené parkové plochy, cesty a odpočinková místa. Součástí parku jsou také zastřešené prvky, moderní veřejné osvětlení, dětské hřiště a prostor určený pro psy.
Dominantou nově upraveného prostoru se stala kašna. Podle obyvatel, kteří nové náměstí navštívili, působí park nyní prostorněji a příjemněji. Proměny se dočkaly také cesty a další prvky, které mají lidem zpříjemnit každodenní pobyt v parku.
Součástí rekonstrukce bylo rovněž řešení hospodaření s dešťovou vodou. Nové povrchy a zeleň mají pomoci zadržovat vodu v území a přispět ke zlepšení mikroklimatu. Zároveň má nový systém zvýšit odolnost prostoru vůči suchu i přívalovým dešťům.
Nezapomnělo se ani na Jaroslava Seiferta
Náměstí nese jméno básníka Jaroslava Seiferta, který měl ke Kralupům osobní vztah. V dětství zde pobýval u svých prarodičů a jeho spojení s městem připomíná také jeho busta.
Po rekonstrukci ji doplňuje nový poeziomat, z něhož mohou návštěvníci poslouchat Seifertovy verše. V roce 2026 navíc Kralupy připomínají 125 let od básníkova narození a 40 let od jeho úmrtí.
Nová podoba náměstí tak spojuje moderní využití veřejného prostoru s připomínkou historie a osobnosti, jejíž jméno park nese.
Prostor pro děti i pejskaře
Obnovený park myslí na různé skupiny obyvatel. Děti mohou využívat nové hřiště, zatímco pro majitele psů vzniklo vyhrazené místo, kde mohou jejich mazlíčci volně běhat.
V parku vznikl také nový pavilon, který slouží mimo jiné jako přístřešek při čekání na autobus. Celý prostor doplňuje síť cest, zeleň a místa určená k posezení a odpočinku.
Seifertovo náměstí tak po dokončení rekonstrukce nabízí kombinaci zeleně, vodního prvku, volnočasového zázemí a míst pro každodenní setkávání obyvatel.
Zdroje
- Město Kralupy nad Vltavou: „Seifertovo náměstí se po padesáti letech dočkalo nové podoby. Kralupy slavnostně otevřely obnovený park“, 7. října 2026. Městský web Kralupy nad Vltavou – článek
- iROZHLAS: „Kašna, hřiště i park pro psy. Kralupy nad Vltavou otevřely zrekonstruované náměstí Jaroslava Seiferta“, 8. října 2026. iROZHLAS – článek
- Fotografie převzato: FB město Kralupy nad Vltavou