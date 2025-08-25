Sbírka pro Lenku: Dlouhá léta pečovala o nemocnou dceru, teď sama potřebuje pomoc

Lenka Kadeřábková, maminka dvou dětí a celoživotní pečovatelka o těžce postiženou dceru, čelí jedné z nejagresivnějších forem rakoviny, glioblastomu 4. stupně. Diagnózu si vyslechla poté, co v březnu letošního roku náhle zkolabovala. Po operaci, která nádor odstranila, podstoupila kombinaci chemoterapie a radioterapie. Prognózy však zůstávají velmi vážné glioblastom má vysokou tendenci k recidivě a běžná léčba často nestačí.
Naději přináší inovativní metoda zvaná TTF (Tumor Treating Fields), která využívá speciální přístroj Optune. Ten prostřednictvím slabých elektrických polí cíleně narušuje dělení nádorových buněk. Léčba je schválená v celé Evropské unii a v některých případech dokáže prodloužit pacientům život o roky. V České republice ji však zatím nehradí žádná zdravotní pojišťovna.
Náklady jsou přitom mimořádně vysoké – jeden měsíc terapie vyjde na více než 600 tisíc korun. Optimální délka léčby je přitom 12 až 18 měsíců. Lenka se tak ocitla v těžké situaci: potřebuje miliony korun, aby mohla bojovat o svůj život.
Na pomoc jí přispěchali přátelé, známí i veřejnost. Sbírka na pokrytí nákladů na léčbu byla spuštěna a už během prvních dní se vybraly finance alespoň na úvodní měsíce. Díky tomu mohla Lenka terapii zahájit a přístroj Optune již používá.
Velkou roli v šíření pomoci sehrála i komunita sportovních rybářů, kde je Lenka se svým manželem aktivní. Po celé republice se konají charitativní akce, závody a aukce, z jejichž výtěžku putují prostředky na podporu léčby. Zapojili se rybáři i dárci nejen z Česka, ale také ze Slovenska, Německa a dalších evropských zemí.
Lenčin příběh zasáhl tisíce lidí napříč republikou. Po letech, kdy sama pomáhala druhým, teď potřebuje pomoc ona. Její odhodlání, víra v uzdravení a obrovská vlna solidarity jí dávají šanci na to nejcennější – čas, který může strávit se svou rodinou.
Odkaz na sbírku: