Rušná noc čarodějnic: Hasiči řešili tisíce ohňů a desítky zásahů ve středních Čechách

Pepa Kowanda

Noc z 30. dubna na 1. května, kdy se tradičně slaví pálení čarodějnic, znamenala pro středočeské hasiče zvýšenou pohotovost. Během večera a noci zaznamenali tisíce nahlášených ohňů a vyjížděli k desítkám událostí.

Podle mluvčího středočeských hasičů Tomáše Bakaláře lidé do systému nahlásili více než tři tisíce pálení. Ve většině případů přitom dodrželi bezpečnostní pravidla a měli ohně pod kontrolou. V několika situacích dokonce ani nebylo nutné vysílat jednotky.

Hasiči ale neřešili jen nahlášené vatry. Vyjížděli také k případům hořící trávy nebo odpadu, které s tradičními oslavami přímo nesouvisely. K podobným zásahům došlo například na Mladoboleslavsku a Berounsku, přičemž všechny události se obešly bez škod i zranění.

Z pohledu hasičů byl průběh noci v některých oblastech, včetně Kladna, poměrně klidný. Celkově hasiči od čtvrtečního večera do pátečního rána uskutečnili ve Středočeském kraji 56 výjezdů, do kterých se započítávají nejen požáry, ale i dopravní nehody a další technické zásahy.

Hasiči zároveň znovu připomínají, že je důležité pálení ohňů předem nahlásit a dodržovat bezpečnostní opatření, aby se předešlo zbytečným komplikacím i riziku vzniku požárů.

Fotografie převzato: FB město Mělník 

