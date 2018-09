Rudolf Fidler: Proč místostarosta Schweigstill a radní Tichota lžou?

Pro zvolení do placené funkce jsou schopni všeho! Mají zapotřebí takto obelhávat občany?

S údivem jsem si na billboardu umístěném na náměstí Karla IV. přečetl, že místostarosta Schweigstill a radní Tichota nám zlevnili dopravu díky zapojení do PID (Pražská integrovaná doprava). Toto skandální tvrzení je velmi zavádějící, a já nechápu, co oba pány k tomuto obelhávání občanů vede. Že by se chtěli blýsknout před komunálními volbami? To po čtyřech letech na radnici nemají, s čím by se mohli pochlubit? No asi nemají. Jednou jsem slyšel, že lež (i zavádějící) je součástí politiky a nejvíce se vyplácí. No já si to nemyslím. Pan Schweigstill se veřejné dopravě skutečně věnuje, ale může si připisovat takové zásluhy? A jak to tedy bylo a je s integrovanou dopravou doopravdy? Kdo stál na začátku tohoto pro občany výhodného projektu? A kdo se na něm skutečně nejvíce podílel?

Na to všechno jsem se zeptal současného předsedy Výboru pro dopravu Středočeského kraje p. Mgr. Ivana Cinky (KSČM) a zde je jeho vyjádření:

“Rozhodnutí o společném zaintegrování celého území Prahy a Středočeského kraje padlo na začátku fungování koalice KSČM a ČSSD na kraji před šesti lety. Zřízena byla takzvaná integrační skupina složená ze zástupců krajského odboru dopravy, výboru pro dopravu a pražského ROPIDu. Ta se scházela minimálně jednou za měsíc, mnohdy i častěji. Prakticky všech těchto jednání jsem se zúčastnil, a tak mohu říci, že hledání shody s Prahou bylo především v počátcích velice složité. Šlo zejména o způsob evidence tržeb, jejich rozúčtování, ale i vytvoření systému, který by pasoval také na okrajové oblasti kraje, v nichž bylo nutné ošetřit i tangenciální směry veřejné dopravy. Ke společnému řešení jsme se nakonec dopracovali a integrace se mohla postupně uskutečňovat. Rozhodnuto bylo, že začne právě na Mělnicku, I. etapa jeho integrace se totiž po analýze jevila jako relativně bez problémů zvládnutelná. Současně byl zpracován harmonogram postupu integrace celého kraje, který předpokládá její dokončení v příštím roce. Ten se postupně naplňuje.”

Není to poprvé, co tito političtí turisté občanům podávají nepravdivé, nebo zavádějící informace a polopravdy. Stejné to bylo před minulými komunálními volbami (tehdy na kandidátce TOP09, dnes už za jiný subjekt), když občanům tvrdili, že zabrání zdražení ceny vodného a stočného. Přitom ze záznamu zastupitelstva z listopadu roku 2014, tedy již po volbách je patrné, že právě oni aktivně hlasovali pro jeho zdražení!!!

U nás ani u jiných politických subjektů jsem se se snahou získat takto lacině body v předvolební kampani skutečně dosud nesetkal. Mám rád čestnou a spravedlivou politiku, ale takto se rozhodně nedělá.

Mělnický zastupitel

Rudolf Fidler