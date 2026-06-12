Rozšíření D8 na šest pruhů se posouvá dál. Zdiby varují před nárůstem dopravy až na 200 tisíc aut denně
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokračuje v přípravě rozšíření dálnice D8 severně od Prahy na šest jízdních pruhů. Projekt se týká úseku mezi Prahou a Novou Vsí a reaguje na dlouhodobě rostoucí intenzitu dopravy. Podle dopravních prognóz by v budoucnu mohlo touto částí dálnice projíždět až kolem 200 tisíc vozidel denně včetně návazných komunikací, což vyvolává obavy některých okolních obcí, zejména Zdib.
Příprava stavby postoupila v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko a projekt tak získal jedno z klíčových povolení. ŘSD zvažuje dvě varianty řešení, které se liší hlavně rozsahem úprav mostních objektů.
Součástí projektu nebude pouze přidání jízdních pruhů. Počítá se také s úpravami mimoúrovňových křižovatek, protihlukových opatření a dalších stavebních objektů. Dálnice by se měla rozšířit přibližně o osm metrů.
Zástupci Zdib a dalších obcí upozorňují, že rozšíření může přinést ještě větší dopravní zátěž, hluk a zhoršení kvality života místních obyvatel. Obávají se zejména dalšího nárůstu tranzitní dopravy a dopadů na okolní silniční síť.
ŘSD naopak argumentuje tím, že bez rozšíření by se situace na jedné z nejvytíženějších českých dálnic dále zhoršovala. Stavba má zvýšit kapacitu komunikace a připravit ji na očekávaný růst dopravy v regionu. Zahájení prací se podle aktuálních plánů předpokládá kolem roku 2030.
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