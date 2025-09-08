Rozhovor s Ludvíkem Šuldou – MIGRACE – ohrožení životů obyvatel i ekonomiky států v EU

MIGRACE – ohrožení životů obyvatel i ekonomiky států v EU
S Ludvíkem Šuldou, BBA, jednou z osobností na kandidátce STAČILO! jsme si povídali nejen o tajných službách, ale i o bezpečnosti občanů a budoucnosti ČR. Jako místopředseda strany má na starosti nejen odborné zázemí, ale především bezpečnost. A právě na toto zásadní téma jsme s ním vedli rozhovor.
Pane místopředsedo, migrace a její důsledky pro bezpečnost našich občanů. Jak se díváte na nastalou situaci?
Téma migrace provází samozřejmě celou historii lidstva. Vždyť i stěhování národů a příchod Slovanů byl formou migrace. Migrace probíhala i celé 20. století. Své zkušenosti s ní má i bývalé Československo, které například po roce 1948 přijalo velké množství uprchlíků z Řecka, především žen a dětí. Situace, která se však děje řekněme v posledních 15 letech je zcela odlišná. V souvislosti s občanskou válkou v Sýrii podporovanou západem se spustila obrovská nekontrolovatelná vlna, kterou ještě někteří západní politici v čele s bývalou německou kancléřkou Merkelovou podporovali. Do Evropy tak začali přicházet doslova miliony nelegálních migrantů především z Blízkého východu a Afriky. Ti si s sebou přináší své zvyky a jejich ochota se etablovat je mizivá. To souvisí právě s jejich množstvím a nemožností s nimi jakýmkoli systematickým způsobem pracovat. Od začátku se jim totiž dostalo obrovské finanční podpory od jednotlivých evropských zemí vlastně za nic. Druhá vlna migrace, která však zasáhla především střední Evropu, vypukla s válkou na Ukrajině. Už k tak početné ukrajinské menšině (nejen u nás) se připojili další statisíce občanů Ukrajiny, které stát přijímal s otevřenou náručí a nezajímal se o jejich minulost ani zázemí.
A jsem u problémů, které jsou s tím spojené. Hlavní je ten, že Evropská unie naprosto nedokáže uchránit své vnější hranice, což je při absenci vnitřních hraničních kontrol mezi jednotlivými členskými zeměmi naprosto zásadní! S tím přímo souvisí ochrana hranic České republiky a práce jednotlivých tajných služeb. Na vrcholu všeho však byla a je již zmíněná nezodpovědnost a často i hloupost politiků, kteří takto, mnohdy i cíleně poškozují nejen zájmy svých zemí, ale často důsledky jejich rozhodnutí způsobují těžké následky a někdy i smrt občanům jejich vlastních zemí.
K tajným službám se hned dostaneme, ale napřed dopovězte, co jste myslel těmi těžkými následky?
Na to je velice jednoduchá odpověď, neboť na rozdíl od praxe minulosti už dnes se čím dál více hovoří o trestné činnosti migrantů, nejen u nás, ale i ve zbytku Evropy. Podívejme se na války migrantských gangů ve Švédsku či ve Francii a na jejich další nezákonnou činnost jako jsou vraždy, skupinová sexuální obtěžování apod. Policie je přitom bezradná či i za přispění politiků před tím stále zavírá oči. Jsou toho bohužel plná média. Česká republika je zatím tohoto scénáře ušetřena, otázka je však na jak dlouho. Osobně nevidím až takové nebezpečí pro Českou republiku ze strany islamistů, byť i u nás jsou aktivní a pod jejich vlivem se zatím většinou jedinci radikalizují.
Tady vás trochu přibrzdím pane místopředsedo. Co se týče cizinců, tak u nás naprosto převažují občané Ukrajiny a Slovenska. A nemůžete všechny házet do jednoho pytle. To už zavání totalitou.
Máte pravdu. Osobně nevidím až takové nebezpečí pro Českou republiku ze strany islamistů, byť i u nás jsou aktivní, ale pod jejich vlivem se zatím většinou radikalizují jedinci. Můžeme říci, že většina Ukrajinců za masivní finanční pomoci českého státu se u nás usadila a pracuje. Je však i nemálo takových, kteří přišli do České republiky nikoliv, aby utekli před válkou, ale aby za pomoci českého státu vedli pohodlný život. Vzhledem k jejich nekontrolovatelnému přílivu je mezi nimi i nemálo těch, kteří na území Ukrajiny páchali trestnou činnost nebo se zde snaží zlegalizovat své nelegální příjmy z Ukrajiny. Hlavní hrozbu však vidím v tom, pokud by po skončení války na Ukrajině česká vláda nezajistila návrat těchto uprchlíků a naopak povolila slučování rodin.
Proč?
To je jednoduché. Ukrajinu ovládanou oligarchy a prolezlou korupcí zcela jistě nemůžeme považovat za demokratickou zemi. Navzdory tomu jí Evropa i USA ve svém boji proti Rusku dodávají obrovské množství zbraní a munice. Už teď se objevují zprávy o rozkrádání zaslaných finančních prostředků i zbraní. A co bude s těmito zbraněmi po válce? Ukrajina, ukrajinští oligarchové s nimi mohou vesele obchodovat, prodávat je mafii, podsvětí. Pokud pak do Česka přijdou muži, vojáci, kteří neznají nic než válku, budou trpět příznaky, s kterými se setkáváme u téměř všech válečných veteránů. Tedy různými zdravotními problémy, především těmi psychickými. To bude obrovská finanční a další zátěž pro náš stát a náš zdravotní systém. Pokud to včas nepodchytíme a nebudeme řešit je to i zcela neřízený potenciál především pro násilnou trestnou činnost. Takže, abych to shrnul. Ano, pomoc na omezenou dobu potřebným podporuji a považuji za správnou. Ale zásadně odmítám parazitovaní na občanech ČR a jsem pro vrácení mužů ve vojenském věku na Ukrajinu, aby tam bránili svou zem.
Jdete na to zostra.
Jaké zostra? Mám rodinu. A nejen já, beru za svou povinnost starat se především o zájmy občanů ČR a jejich bezpečnost. My nehodláme nikomu naši zemi prodat ani darovat jako současná totalitní vláda.
Jakou totalitu máte na mysli? Máme demokratické volby.
Volby, ve kterých se zpochybňuje jinými subjekty legitimita podoby kandidujícího subjektu? Kde se snaží zakázat stranu na základě myšlenek, které hlásá. Myslíte, že je demokracie v zemi, kde vláda zakazuje jí názorově nepohodlné weby, soudí občany za jejich projevený politický názor? Kde se dávají čím dál větší pravomoci vojenské policii, kde za podpory či tichého přihlížení státu útočí pochybné skupinky na jejich politické oponenty? Přijímá se zákon o trestnosti spolupráce s cizí mocností, který se však zcela jistě nebude vztahovat např. na neziskové organizace, které jsou podporovány a financovány vládami či organizacemi z USA či západní Evropy. Tak já si osobně demokracii nepředstavuji. A toto vše se bohužel v dnešní České republice děje.
Chcete říci, že se v České republice nedodržují zákony?
To určitě neříkám. Ale podívejte se na některé kauzy např. pana Babiše a Okamury na jedné straně. Zde se jedná a jsou toho plná média. Na druhé pak máme ODS s kampeličkou, ve které se praly špinavé peníze, a měl zde založený účet pan premiér. Kromě 3 mrtvých svědků v této kauze, se už na veřejnosti nic neobjevilo. STAN pochopitelně nezůstal pozadu se svým DOZIMETREM. Tam jsou další mrtví, kteří už v této věci nepromluví, včetně jedné z nejvýznamnějších postav STANu pana Michalíka…
Vraťme se k tajným službám, které jste zmiňoval pane místopředsedo, a jejich činnosti.
Na začátku řeknu to podstatné, osobně považuji práci zaměstnanců bezpečnostních složek státu vč. systému IZS za nezbytnou a důležitou a vážím si jejich práce. Vyjma některých jedinců. V jakém pořadí to chcete? Vojenské zpravodajství, BIS a UZSI?
Je to na vás. A upřesněte prosím i ty jedince.
Začnu v obecné rovině. Chybí mi v jejich činnosti prevence. Předcházení rizikům a přijetí včasných protiopatření. Mám pocit, že tajné služby v posledních letech pouze informují o tom, co se už stalo. Ale ne o tom co se chystá a jak se proti tomu postavit. Také mám pocit, že bývají zneužívány pro šmírování konkurence. Jak politické, tak i ekonomické. Někdy i soukromé. Vzpomeňte si, jak špičky ODS zneužily BIS i Vojenské zpravodajství. Kauza Nečas, Nagyová, Páleník, Kovanda. To máme v živé paměti. Tady máte některé z jedinců. A ODS má opět tajné služby ve své moci.
Pojďme na ministerstvo obrany. Nesmyslné a předražené nákupy například polní kuchyně, ale řada dalších. Tady mělo podle mého včas zasáhnout vojenské zpravodajství. Máme však i další ať již jde o nesmyslný nákup předražených F35, německých Leopardů a řadu dalšího… Zkrátka mělo by se kouknout na všechny předražené nákupy a rozkrytí prostředníků, kteří se na tom podílejí a vysávají stát. Podívejme se na to, kdo je v současnosti nejbohatší Čech, zbrojař Strnad. A to nezmiňuji roli prezidenta republiky. Vazby mezi jednotlivými lobbisty, obchodníky a prezidentem nebo politiky by vydaly na román. Ale ty nákupy, koukněte se, čím se Jana Černochová chlubí. Jaké předražené nesmysly se nakupují. Konflikt na Ukrajině jasně ukázal co je třeba. Prostředky protivzdušné obrany a drony dnes hrají hlavní roli. A to že jsme nevyužili nabídku modernizovaných Gripenů za super cenu je také nesmysl. Vojenské zpravodajství má dohlížet nejen na bezpečnost, ale také chránit hospodářské zájmy státu. A to zde nedělalo.
Jaký na to všechno máte recept?
Ryby smrdí od hlavy a to jak na politických postech, tak i ve vedení zmíněných organizací. Zde je třeba začít. Před volbami se často mluví o auditech a skoncování s korupcí. My k tomu máme jiný přístup. Je třeba rozkrýt celou strukturu těchto podezřelých a nevýhodných obchodů, dohledat kam a komu šly peníze a kde se na zahraničních účtech ukrývají. O kolik bylo vše předražené a za kolik nakupují jinde. Prověřit zneužívání dávek pomoci migrantům, dohled jak bylo naloženo s penězi a zbraněmi na Ukrajině, kolik se toho ukradlo a kým a kolik zbraní se následně prodalo jinam. Postarat o důsledné potrestání viníků a navrácení zcizených peněz do rozpočtu ČR.
Děkuji za rozhovor.
