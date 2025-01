Rok 2025 v mělnickém muzeu? Sportovní kočárky, letní didaktická herna pro děti i čarování při Svatojánské muzejní noci…

Ještě do 30. března si nenechte ujít jedinečnou příležitost zhlédnout artefakty, spojené s dějinami Mělníka od středověku až do současnosti, které ještě nikdy nebyly vystaveny společně v takové časové šíři, na výstavě Mělník v čase: 750 let města. Prezentace vypráví příběh historie města na soutoku dvou největších českých řek na pozadí národních dějin, neboť ne náhodou je Mělník nazýván jejich kolébkou! Až do března zde také probíhají výukové zážitkové programy pro žáky nejen mělnických škol.

V únoru naši paměťovou instituci poctí svou návštěvou české kněžny a královny. Dosud největší vystoupení mělnických Panovnic nabídne tentokrát nejen zpěv a mluvené slovo, ale i středověký tanec. Jedinečnou atmosféru opět navodí precizní historické kostýmy z dílny Ingrid Růžičkové.

Krása a umění ovládnou velký výstavní sál i na jaře. Sochy, objekty i obrazy výtvarníků Blanky a Zdeňka Šulcových budete moci obdivovat na výstavě Tvorba není nuda. Ještě než se v letních měsících promění muzeum ve velkou didaktickou hernu alias Zábaviště pro sviště, pozvou muzejníci návštěvníky do tajů a kouzel Svatojánské muzejní noci ve skalním obydlí Lhotka.

V letošním roce muzeum také dostojí jedné ze svých dvou specializací, když představí část sbírky sportovních historických kočárků. Prezentace s doprovodným programem a soutěží potrvá celé léto.

Čeká nás také několik zajímavých spoluprací. Společně se Střediskem náhradní rodinné péče se zapojíme do projektu Děti ze srdce. Stejnojmenná výstava bude k vidění v březnu a dubnu ve vstupních prostorech muzea a kavárně. S mělnickým patriotem a kreativcem Petrem Šťastným – Raistem oprášíme odkaz významné osobnosti poválečné filmové tvorby – především loutkové animace Vilibalda Weinzettla. Přínosná bude také spolupráce s destinační agenturou Mělnicko – Kokořínsko, ať už na nově vznikající regionální turistické multikartě či při výstavě Po stopách Šporků.

Svou cestu do světa si bude hledat nově vydaná publikace Ecce patrona nostra, která byla slavnostně pokřtěna v listopadu 2024 v rámci programu Dne Města Mělníka. Kniha věnovaná české a mělnické patronce kněžně sv. Ludmile obsahuje i rozsáhlé genealogické schéma dokládající přemyslovské kořeny všech současných monarchů Evropy.

V průběhu roku potěší návštěvníky i tradiční akce – Vynášení Morany, jarmarky, Den Země a Velikonoce ve skalním obydlí Lhotka, procházka s kocourkem Švarcem či zářijová výstava hub. Před koncem roku pak budeme nahlížet zvířátkům pod peřinu při přírodovědné vánoční výstavě. Rok 2025 bude i obdobím zahájení velkých projektů, jako je vybudování zázemí pro návštěvníky u skalního obydlí Lhotka či revitalizace stálé expozice českého vinařství.

A chystáme toho ještě mnohem víc. Plán akcí na rok 2025 si můžete stáhnout na našem webu! Bude průběžně doplňován. Těšíme se na setkání v mělnickém muzeu!