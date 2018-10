Rock na Labem bude opět nabitý správnou energií

Již poosmé se sejdou v Brandýse nad Labem příznivci rockové muziky na již tradičním festivalu Rock nad Labem, který se uskuteční v sobotu 13. října od 20 hodin.

Projekt vznikl v roce 2011 z podnětu členů místní skupiny VOMBAT KRUTON. Jeho cílem bylo propagovat polabskou rockovou scénu. Festivalu se podařilo získat si pevné místo mezi kulturními akcemi v regionu a prezentuje tak i zajímavé hosty z blízkého i vzdáleného okolí. A tak přesně po roce na tradičním místě v brandýské hospůdce „Saloon“ se představí čtyři kapely, které to umí pořádně rozjet. Nejprve zahraje skupina VOMBAT KRUTON. Jedná se o společné hudební soužití čtyř muzikantů, kde se každý jedinec snaží prosadit ve společné tvorbě svůj oblíbený hudební směr. Kapela vznikla v roce 2008, a o dva roky později vyšlo jejich debutové album pod názvem „VOMBAT KRUTON“. Koncem téhož roku se umístila s písní „Ikarus“ na druhém místě v soutěži Naděje Beatu.

Pořadatelé i tentokrát namíchali pestrý hudební koktejl. A tak milovníci klasického hard rocku se mohou těšit na ostravskou kapelu Laundered Syrup, která věrně oživuje atmosféru sedmdesátých let, jejich syrové riffy snesou bez nadsázky srovnání s legendárními Black Sabbath. Další moravská kapela, tentokrát z Krnova, NO STYLE hraje odlehčený funk-rock s důrazem na melodii. Lokální barvy bude hájit kromě stálice místní rockové scény punk-rocková formace Tvůj Dědek ze Záryb, kterou místní fanoušci tohoto žánru dobře znají. Vznikla totiž v Brandýse a příští rok oslaví deset let své existence.

Samozřejmě opět zde zavládne ta pravá rocková atmosféra a určitě to bude pořádný nářez jako vždy…

mar