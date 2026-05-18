Řidička u Mělníka přejela do protisměru. Nehoda na I/9 zastavila dopravu i autobusy

Pepa Kowanda

Na frekventované silnici I/9 na okraji Mělníka došlo v pátek krátce po poledni k dopravní nehodě dvou osobních aut. Havárie se stala u výjezdu směrem na Kly poblíž místního cukrovaru a výrazně zkomplikovala dopravu v okolí. Řidiči museli projíždět kyvadlově a v kolonách uvázly také autobusy mířící mezi Mělníkem a Prahou.

K nehodě došlo několik minut před jednou hodinou odpoledne. Podle policejního mluvčího Pavla Truxy přejela řidička vozu Opel, která přijížděla od Kel, z dosud nezjištěných důvodů do protisměru, kde se střetla s automobilem značky Ford.

Žena utrpěla lehké zranění a záchranáři ji převezli do mělnické nemocnice. Policisté nyní zjišťují přesné okolnosti nehody.

Během zásahu složek integrovaného záchranného systému a následného odklízení havarovaných vozidel byl provoz v místě omezený. Doprava se řídila kyvadlově, což způsobilo několikakilometrové kolony i zpoždění autobusových linek.

Fotografie je pouze ilustrační.

