Řidička u Mělníka přejela do protisměru. Nehoda na I/9 zastavila dopravu i autobusy
Na frekventované silnici I/9 na okraji Mělníka došlo v pátek krátce po poledni k dopravní nehodě dvou osobních aut. Havárie se stala u výjezdu směrem na Kly poblíž místního cukrovaru a výrazně zkomplikovala dopravu v okolí. Řidiči museli projíždět kyvadlově a v kolonách uvázly také autobusy mířící mezi Mělníkem a Prahou.
K nehodě došlo několik minut před jednou hodinou odpoledne. Podle policejního mluvčího Pavla Truxy přejela řidička vozu Opel, která přijížděla od Kel, z dosud nezjištěných důvodů do protisměru, kde se střetla s automobilem značky Ford.
Žena utrpěla lehké zranění a záchranáři ji převezli do mělnické nemocnice. Policisté nyní zjišťují přesné okolnosti nehody.
Během zásahu složek integrovaného záchranného systému a následného odklízení havarovaných vozidel byl provoz v místě omezený. Doprava se řídila kyvadlově, což způsobilo několikakilometrové kolony i zpoždění autobusových linek.
Fotografie je pouze ilustrační.