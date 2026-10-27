Řidiče v Kralupech čekají v listopadu dopravní omezení u vlakového nádraží
Instalace trafostanice a pokládka kabelového vedení omezí v listopadu průjezd několika ulicemi v okolí kralupského nádraží. Řidiči budou muset počítat s uzavírkami i objízdnou trasou.
V okolí vlakového nádraží v Kralupech nad Vltavou dojde v listopadu k několika dopravním omezením souvisejícím s pracemi na elektrické infrastruktuře společnosti ČEZ.
První omezení je naplánováno na pondělí 9. listopadu 2026. Kvůli instalaci trafostanice v ulici K Parkovacímu domu bude uzavřen vjezd do Nádražní ulice ze Žižkovy ulice.
Další uzavírka začne ve středu 11. listopadu a potrvá do čtvrtka 19. listopadu 2026. Tentokrát se bude týkat vjezdu do Vaníčkovy ulice ze Žižkovy ulice, kde bude probíhat pokládka kabelového vedení.
Pro řidiče bude během druhého omezení připravena objízdná trasa vedená Husovou ulicí.
Město žádá řidiče, aby s omezeními počítali při plánování svých cest a věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení v dotčené oblasti.
Zdroj: Město Kralupy nad Vltavou – Dopravní omezení v blízkosti vlakového nádraží od 9. 11. 2026
Fotografie převzato: https://cs.wikipedia.org