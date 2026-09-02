Řidiče na I/16 čekají semafory. Na mostě u Spomyšle se objevila prasklina
Řidiči mířící mezi Novou Vsí a Mělníkem musí od středy 2. září počítat s novým dopravním omezením. Na silnici I/16 se kvůli poškození mostu přes železniční trať zavede kyvadlový provoz řízený semafory.
Problém se týká mostu nedaleko Spomyšle. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v úterý odpoledne oznámilo, že na mostě došlo k prasknutí desky. Přestože podle dostupných informací nejde o havarijní stav, silničáři začnou situaci řešit bez zbytečného odkladu.
„Ve středu 2. září vše prověří mostaři, pak budeme vědět více,“ uvedl Luděk Hubáček z komunikačního týmu ŘSD. Teprve po podrobné kontrole bude možné určit rozsah poškození a také další postup oprav.
Do té doby budou automobily mostem projíždět střídavě v obou směrech. Provoz budou regulovat semafory. Především během ranní a odpolední špičky tak lze očekávat tvorbu kolon a delší dobu jízdy.
Řidiči na I/16 přitom podobná omezení znají. V loňském roce se v nedalekém úseku upravovala křižovatka se silnicí směrem na Lužec nad Vltavou. Tehdejší kyvadlový provoz způsoboval zejména ve vytížených časech kolony, ve kterých řidiči čekali i desítky minut.
Zatím není jasné, jak dlouho současné omezení potrvá. Termín dokončení opravy bude záviset na výsledcích středeční prohlídky mostu a zjištěném rozsahu poškození.
Komplikace navíc čekají motoristy jedoucí z Kralup nad Vltavou směrem na Mělník také na další trase. Druhý semaforový úsek se nachází na silnici II/608. Tam až do podzimu pokračuje výstavba kruhového objezdu na křižovatce s odbočkami na Staré Ouholice a Nelahozeves.
Cesta směrem na Mělník tak může být v následujících týdnech kvůli souběhu obou omezení výrazně pomalejší. Řidičům se proto vyplatí počítat s časovou rezervou, zejména v dopravních špičkách.