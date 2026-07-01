Řidiče čekají komplikace. Průjezd Kostelcem nad Labem výrazně omezí několikaměsíční uzavírka
Motoristé projíždějící přes Kostelec nad Labem se musí připravit na výrazné dopravní komplikace. Od středy 1. července začne rozsáhlá rekonstrukce průtahu městem, která si vyžádá úplnou uzavírku hlavní komunikace. Omezení potrvá několik měsíců.
Stavební práce se budou týkat silnice II/331 v ulici T. G. Masaryka a také Komenského náměstí. Rekonstrukce je rozdělena do několika etap a podle současného harmonogramu by měla skončit na podzim letošního roku.
Během uzavírky nebude možné městem projet. Pro osobní i nákladní dopravu budou připraveny objízdné trasy, které povedou přes okolní obce. Řidiči by proto měli počítat s delší dobou cestování a zvýšeným provozem na objízdných komunikacích.
Omezení se dotkne také autobusové dopravy. Některé linky budou jezdit po změněných trasách a mohou obsluhovat náhradní zastávky. Cestujícím se proto doporučuje sledovat aktuální informace dopravců před cestou.
Rekonstrukce zahrnuje opravu vozovky, chodníků i další související stavební práce. Cílem je zlepšit technický stav vytíženého průtahu městem a zvýšit bezpečnost pro řidiče i chodce.
Pokud Kostelcem nad Labem pravidelně projíždíte, vyplatí se naplánovat si cestu s dostatečnou časovou rezervou nebo využít alternativní trasu.
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