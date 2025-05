Revolution Train dorazil do Mělníka: Navštívit ho můžou lidé ještě ve středu

Na Mělník dorazil v úterý 20. května Revolution Train, který má za cíl upozornit mladé lidi na nebezpečí drog a závislostí. Tento speciálně upravený vlak se zaměřuje na prevenci a edukaci o vlivu drog na lidské zdraví a život.

Návštěvníci si mohou prohlédnout expozice, které názorně ukazují důsledky užívání návykových látek a nabízejí rady, jak se vyhnout rizikům spojeným s drogami.

Vlak je součástí celorepublikové kampaně, která již několik let putuje po České republice a poskytuje mladým lidem důležité informace o prevenci závislostí. V Mělníku budou mít zájemci možnost zúčastnit se prohlídek a diskusí, které vedou odborníci na téma závislostí a prevence.

Program pro školy a žáky starší 12 let probíhá od 08 do 14:20 hodin, program pro veřejnost od 15:10 do 17:50 hodin. Vstup dětí ve věku od 10 do 12 let je možný pouze v doprovodu dospělé osoby.

Vlak je možné k vidění ještě ve středu 21. května.