Rekonstrukce Masarykova nádraží změní cestování z Kralup do Prahy
Od začátku června čeká cestující z Kralup nad Vltavou do Prahy významná změna. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci Masarykova nádraží budou vlaky linky S4 dočasně končit ve stanici Praha-Bubny místo na Masarykově nádraží. Důvodem je zahájení další etapy modernizace kolejí a nástupišť. Podle současných plánů by omezení mělo trvat až do konce roku.
Cestující pokračující do centra Prahy budou muset z Bubnů využít metro nebo tramvaj. Pražská integrovaná doprava doporučuje například přestup na metro C ve stanici Vltavská nebo tramvajové linky směřující do centra. Držitelé platných vlakových jízdenek mohou získat náhradní doklad pro navazující městskou dopravu.
Omezení souvisí s přestavbou Masarykova nádraží, která je součástí projektu modernizace železničního spojení směrem na Kladno a letiště. Po dokončení má nádraží nabídnout vyšší kapacitu a lepší zázemí pro cestujíc