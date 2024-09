Regionální poklady středních Čech. Výlety za chutěmi, vůněmi i uměním

Lokální výroba, kvalita, originalita – to jsou základní znaky regionálních produktů. Přírodní výrobky, potraviny nebo třeba sklářské umění jsou ovlivněné místní kulturou, tradicemi, ale také přírodními podmínkami. Za místními výrobci se můžete vydat třeba do středních Čech a spojit tak návštěvu s výletem, ale celou řadu jejich produktů najdete nově i v centru Prahy.

Na Královské cestě, kudy proudí turisté z celého světa, objevíte v modernizovaném Turistickém informačním centru Středočeské centrály cestovního ruchu nově prodejnu regionálních produktů od tvořivých středočeských podnikatelů, jejichž vztah ke kraji se odráží v kvalitě výrobků. Nový prostor umožňuje na jednom místě vystavení a prodej produktů od lokálních řemeslníků, včetně vín, medu, bylinkových čajů, čokolád, džemů nebo sirupů. Nechybí ani sklářské výrobky, kosmetika a ručně vyráběné šperky. Většinu provozoven nadšených podnikatelů z regionu můžete navštívit i přímo v místech, kde výrobky vznikají. Střední Čechy totiž nenabízejí jen krásné památky nebo přírodní scenérie, ale také zážitky spojené s návštěvou lokálních výrobků a okolí. A kam se vydat?

Víno a střední Čechy

Středočeský kraj možná neznáte jako typickou vinařskou oblast. Přesto zde najdete oblasti plné vinic a lahodného vína. Ať už ve zmíněné prodejně nebo při svém putování regionem si tak dopřejete víno plné chuti a tradic. Za vínem se můžete vydat do Mělníka: v zámku postaveném nad vinicí se ve sklepích celoročně pořádají degustace. Do působivého podzemí se dostanete také při exkurzi do Regionálního muzea na náměstí. Vinařská expozice vás s historií místního vinařství dopodrobna seznámí. Pokud plánujete strávit čas v Kutné Hoře, dopřejte si posezení se sklenkou u vinice pod Barborou v samém srdci města. Místní Rodinné vinařství Vinné sklepy Kutná Hora ve městě obnovilo zašlou slávu pěstování vinné révy na Kutnohorsku, jehož tradice sahá do dvanáctého století. Degustaci dobrého vína prožijete v prostorách kláštera svaté Voršily. Degustační sklep nebo lisovnu vína můžete obdivovat i nedaleko Kolína ve Vinařství Klučov. Ochutnávku a návštěvu spojte s prozkoumáním města Český Brod, které je jedním z mála středočeských měst, kde uvidíte alespoň část středověkých hradeb s baštami.

Šunka nebo pálenka?

Na farmě Zelená Bohdaneč si na své přijdou především milovníci tradičního alkoholu a gurmáni se slabostí pro uzeniny. Pod značkou Agnes stojí v Bohdanči pivovar, v jehož prostorách narazíte krom tekutého zlata i na šunkárnu. Maso z prasat plemene mangalice se zde zpracovává na výrobu pršutu a fermentovaných sušených pochutin. Kousek opodál se zase zpracovává ovoce z místních sadů tím nejlepším možným způsobem – pálením. Právě pálenky, likéry nebo jablečný mošt vás nalákají v pražském obchodě na návštěvu Bohdanče. Tyto a další lahůdky si můžete v Bohdanči také zakoupit anebo nechat mistry kuchaře z Restaurace Agnes, ať je pozvednou ještě o úroveň výše. V restauraci se specializují na pokrmy připravené z vlastních zdrojů, krom výše zmíněného se jedná i o zeleninu, bylinky, ryby a husy. A aby byla návštěva kompletní, ubytování zajišťuje Hotel Agnes.

Sklo z Berounska

V rodinné sklárně Rückl v Nižboru si uvědomíte, že tato sklárna je synonymem prvotřídního broušeného křišťálu už pěknou řádku let: v Nižboru ji založili roku 1903 a prošla zajímavým vývojem. Za svou moderní slávu vděčí podporovateli českých značek Martinovi Wichterlemu, vnukovi slavného vynálezce Otty Wichterleho, který stojí za objevem kontaktních čoček. Pod vedením uměleckého ředitele Ronnyho Plesla, který stojí i za výrobou filmové trofeje Český lev, vzdává Rückl hold tradičnímu českému sklářství a ikonám české historie. Během komentovaných prohlídek sklárny můžete sledovat jednotlivé fáze a tradiční techniky výroby skla. V rámci exkurze se za příplatek stanete brusičem a odnesete si domů svůj vlastnoručně vybroušený výrobek. Sklenice a další nižborské výrobky najdete také v prodejně Středočeské centrály cestovního ruchuna Starém Městě v Praze.

Vůně levandule

Na levandulovém poli v Chodouni s vysázenými levandulemi lékařskými a manufakturou z bio levandule se vám bude líbit. Přímo na místě se dozvíte mnoho zajímavostí o kouzlu a síle této královny bylin a naladíte se na harmonii duše a těla v souladu s přírodou. Levandulové údolí je celoroční areál v panenské přírodě na vápencových mořích. Inspirací k znovuobnovení pěstování levandule byly pro současné majitele životy a příběhy českých bylinářů a farmářů, na jejichž činnost s pokorou navazují. Pro zdraví a krásusi můžete zajít i do prodejny v centru hlavního města. Jako suvenýr nebo zajímavý dárek poslouží kosmetika nebo levandulové sušenky.

Medové opojení

Rodinné Včelařství Šálkovi připravuje med pro náročného zákazníka. Velkou zásluhu na něm mají i jejich včelky, které sbírají nektar v okolí Vysoké u Příbramě nebo v Brdech. Na návštěvu Vysoké u Příbramě vás v pražské prodejně nalákají ořechy, mandle a ovoce, vše obalené v medu. Výlet můžete spojit s prohlídkou Památníku Antonína Dvořáka a procházkou přilehlého anglického parku s jezírky i sochou Rusalky. S láskou se včelaření věnují i ve Vojkově u Votic na pomezí České Sibiře a středního Povltaví. Ve Včelařství Vojkovský med zpracovávají přírodní poklad ručně a s respektem ke včelám i životnímu prostředí. Zastavte se pro med v Praze nebo přímo ve Vojkově. Vybaveni medem a dalšími medovými výrobky nevynechejte nedaleký zámek Vrchotovy Janovice, který je umístěn v nádherném krajinotvorném parku.