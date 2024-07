Regionální muzeum Mělník chystá unikátní výstavu mapující 750 let města

Rada Středočeského kraje schválila finanční podporu pro přípravu nové expozice Regionálního muzea Mělník, která bude mapovat 750 let od první písemné zmínky o městě. Tento významný výstavní počin bude součástí oficiálního programu oslav města. Výstava bude slavnostně zahájena 29. srpna 2024 a potrvá do března 2025. Výstava bude spolufinancována z dotace Ministerstva kultury a příspěvku města Mělník, Středočeský kraj přispěje částkou 382 tisíc korun. Celkové náklady jsou vyčísleny na 492 tisíc korun.

Nová výstava nabídne návštěvníkům výběr artefaktů ilustrujících minulost města od středověkých počátků až do moderní doby. Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda popisuje, na co se mohou návštěvníci těšit: „ Jak je v našich muzeích a galeriích zvykem, také tato výstava nabídne návštěvníkům všech generací opravdu nevšední zážitky. Součástí výstavy budou například komentované kostýmové prohlídky či video mapping významných historických osobností spjatých s dějinami města. A za zmínku stojí také interaktivní edukační program pro školy, který představí Mělník v úzké vazbě s vzestupy a pády českých národních dějin. Návštěvníci se mají rozhodně na co těšit.“

