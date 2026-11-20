Rada města Neratovice jednala v novém složení. Řešila chodníky, zeleň i plánovanou spalovnu
Ve středu 18. listopadu se uskutečnilo první jednání Rady města Neratovice v novém složení. Radní měli na programu celkem 38 bodů, které se týkaly například přípravy městského rozpočtu, údržby veřejných prostranství, školství, sociálních služeb nebo územního rozvoje. Mezi nejvýznamnější rozhodnutí patřila podpora pečujících osob, investice do městské infrastruktury a také jasné stanovisko k plánované spalovně.
Nový chodník v Kojetické ulici
Jedním z konkrétních investičních kroků je vybudování nového propojovacího chodníku v Kojetické ulici. Rada schválila výběr dodavatele a uzavření smlouvy na stavbu chodníku podél bytových domů č. p. 1044–1049. Náklady na realizaci činí přibližně 967 tisíc korun. Nový chodník má přispět k bezpečnějšímu a pohodlnějšímu pohybu chodců v této části města.
Město zajistí pravidelnou péči o zeleň
Pozornost radních se zaměřila také na údržbu veřejné zeleně. Schváleny byly výsledky výběrových řízení i smlouvy na pravidelné sekání trávy a další péči o městské zelené plochy. Cílem je zajistit průběžnou údržbu veřejných prostranství a udržovat město v dobrém stavu.
Podpora talentovaných dětí i pečujících rodin
Rada podpořila také aktivity zaměřené na vzdělávání a rozvoj dětí. Dům dětí a mládeže Neratovice získal souhlas s podáním žádosti o dotaci na vzdělávací programy pro rok 2027, které budou zaměřeny na rozvoj talentu a nadání.
Pozornost věnovali radní rovněž lidem, kteří se starají o své blízké. Organizaci Dementia Institut schválili dotaci ve výši 20 tisíc korun na zajištění odborného sociálního poradenství pro občany Neratovic. Služba může pomoci zejména rodinám, které pečují o osoby s demencí a potřebují odborné informace či podporu.
Vznikla nová kulturní komise
V oblasti kultury a volného času byla ustavena nová Komise pro kulturu a volný čas. Jejím úkolem bude propojovat zástupce města, kulturních organizací a veřejnosti. Komise tak má vytvořit prostor pro spolupráci a koordinaci kulturních a volnočasových aktivit ve městě.
Město odmítá plochu pro plánovanou spalovnu
Významným bodem jednání bylo také stanovisko města k plánovanému zařízení na energetické využití odpadů (PECEN) v Neratovicích. Rada schválila připomínky ke změně krajské územně plánovací dokumentace, ve kterých město požaduje vypuštění plochy určené pro toto zařízení.
Jde o důležitý krok v postoji města k plánovanému záměru, který se dotýká budoucího územního rozvoje Neratovic.
Na programu byl také rozpočet na rok 2027
Radní se zabývali rovněž návrhem městského rozpočtu na rok 2027 a přípravou prosincového zasedání zastupitelstva. První jednání rady v novém složení tak obsáhlo širokou škálu témat, od každodenního fungování města až po důležitá rozhodnutí, která mohou ovlivnit jeho další rozvoj.
Zdroj: město Neratovice, fotografie převzato FB město Neratovice