První máj, lásky čas. Podívejte, jaké kulturní akce vás v květnu čekají

S teplejším počasím začíná bohatnout nabídka kulturních akcí. Co vám přinesou různé kouty Středočeského kraje v květnu? Podívejte se na přehled těch nejzajímavějších.

První máj ve sklárně Rückl

1.5.

Přijeďte oslavit svátek lásky do sklárny v Nižboru. Bude to den plný zážitků, lásky i dobrot. Čeká vás komentovaná prohlídka a tvoření pro děti i dospělé. V bistru zase ochutnáte čerstvé pečivo a zákusky.

ZDE Více

První máj na zámku Loučeň

1.5.

Jako každý rok zve zámek návštěvníky k prvomájovému políbení pod rozkvetlými stromy. Udělejte si romantiku v zámeckém areálu, kde můžete strávit celý den. Těšit se můžete také na prohlídku Květ(n)omluva – zámeckými komnatami vás totiž provedou květiny.

ZDE Více

Prvomájová steeplechase v Lysé nad Labem

1.5.

Steeplechase je tradiční dostihová akce pořádaná na závodišti v Lysé nad Labem. Tento dostihový den zahrnuje několik rovinových a překážkových dostihů, včetně hlavního závodu Prvomájové steeplechase. Akce je určena pro návštěvníky všech věkových kategorií a nabízí doprovodný program, jako jsou dostihy poníků a atrakce pro děti.

ZDE Více

Lodě na Labi, Poděbrady

7. – 11. 5.

Festival Lodě na Labi se letos poprvé uskuteční v Poděbradech. Cílem akce je propagovat turistické využití řeky Labe a podpořit aktivity podél jejího toku. Letošní ročník nabídne bohatý doprovodný program, včetně řemeslných trhů, hudebních vystoupení a sportovních klání.

ZDE Více

Zahájení lázeňské sezóny v Poděbradech

9. – 11. 5.

Během víkendu se na lázeňské kolonádě a v dalších částech města budou konat různé kulturní a zábavní akce. Podrobný program oslav bude zahrnovat koncerty, výstavy a taneční večery, které jsou otevřeny pro lázeňské hosty i širokou veřejnost.

ZDE Více

Hrnčířské trhy v Berouně

10. – 11. 5.

Berounští hrnčíři patřili k váženým a uznávaným řemeslníkům již ve středověku. V širší povědomí vešli zejména tzv. berounským zbožím, červeně zbarvenou keramikou zdobenou bílými přírodními motivy. V dnešní době se v Berouně staly tradicí každoročně pořádané hrnčířské a řemeslné trhy, na kterých najdete nejenom repliky zmíněné berounské keramiky, ale i širokou nabídku keramiky různých technik od hrnčířů z celé republiky i zahraničí.

ZDE Více

Kolo pro život: Mladá Boleslav Tour

10. 5.

Tento víkend bude patřit tradičnímu závodu ve městě automobilů. Top podnik v „Bolce“ startuje na Krásné louce. Čeká vás adrenalin, radost z vítězství nebo pokoření svých dovedností. Na své si přijdou i nejmenší sportovkyně a sportovci, pro ně je připraven Dětský sportovní den.

ZDE Více

Smetanovy Jabkenice

11. 5. – 7. 6.

Festival vzdává hold slavnému skladateli v místě, kde prožil závěr svého života. Hlavním hostem letošního ročníku je Jaroslav Svěcený, český houslový virtuos a uznávaný znalec historie smyčcových nástrojů.

Festival se zaměřuje i na inkluzivní program inspirovaný Smetanovým životem – jeho tvorbou v období hluchoty. Nabídne hudební vystoupení s uměleckou znakovou interpretací, pantomimu, pohádky v českém znakovém jazyce i prohlídky Památníku Bedřicha Smetany s tlumočením.

ZDE Více

Dny otevřených dveří na observatoři v Ondřejově

16. – 17. 5.

Ondřejovská hvězdárna stojí na kopci Manda nad obcí Ondřejov více než sto let a patří k nejdůležitějším vědeckým pracovištím ve svém oboru v Evropě. Zabývá se pozorováním Slunce a dalších hvězd, meziplanetární hmoty či vysokoenergetických objektů ve vesmíru. Během návštěvy budou otevřena odborná pracoviště hvězdárny, které si prohlédnete s výkladem odborníků.

ZDE Více

Běhej zámky: Zručský májový běh

16. – 17. 5.

Tradiční běžecký závod, který patří do seriálu Běžec Podblanicka a Běhej zámky Střední Čechy, nabízí tratě pro všechny věkové kategorie a probíhá v prostředí zámeckého parku ve Zruči nad Sázavou a jeho okolí, včetně krásných úseků kolem řeky Sázavy. Pro vítěze jsou připraveny atraktivní ceny, ale běh má i charitativní rozměr – výnos z registrace bude věnován Nadačnímu fondu Viki z Říčan, který pomáhá dětem s onkologickým onemocněním.

ZDE Více

Noc kostelů

23. 5.

Noc kostelů opět nabídne atraktivní prohlídky a kulturu. V celém Česku budou až do nočních hodin zdarma otevřeny kostely a jejich běžně nepřístupné části. V kouzelné atmosféře večerního osvětlení se budou konat komentované prohlídky a součástí akcí budou koncerty, mše nebo ochutnávky jídla. Ve středních Čechách se zapojí více než dvě stovky kostelů a kaplí.

ZDE Více

Běhej lesy Brdy

24. 5.

Další zastávka seriálu Běhej lesy zájemce zavede do CHKO Brdy, kteří si užijí hluboké luhy a háje bývalého Vojenského újezdu Brdy, které byly po 70 let uzavřeny veřejnosti. Do panenské přírody a okolí nejvyššího vrcholu Tok se vybíhá od vesničky Obecnice u Příbrami. V Brdech se bude soutěžit na trase 12 km a 22 km.

ZDE Více

Pražské jaro – Sukovy Křečovice

25. 5.

V kostele sv. Lukáše v Křečovicích proběhne koncert z děl Johanna Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka a Josefa Suka. Interpretem bude Radek Baborák (lesní roh) a Aleš Bárta (varhany). Koncert se koná v rámci programu Pražské jaro 2025.

ZDE Více

Den otevřených dveří na zámku Líšno

25. 5.

Na zámku budete mít příležitost nahlédnout do zámeckých interiérů a užít si atmosféru krásných zahrad. Během 45 minut se dozvíte více o historii zámku, jeho současnosti i plánech. Akce probíhá v rámci Dne soukromých hradů a zámků pod záštitou ministra kultury.

ZDE Více

DESIGN LOCK market, Zámek Roztoky

25. 5.

Tradiční akce se koná za podpory města a ve spolupráci se Středočeským muzeem. Díky tomu je vstup zdarma. DESIGN LOCK je místem setkání kreativních lidí s chutí tvořit, ale i těch, kteří originalitu vyhledávají a dokážou ji ocenit. Návštěvníkům nabídne škálu výrobků (hračky, módu, knížky, bytové doplňky, šperky, kabelky, přírodní kosmetiku), ale i doprovodný program.

ZDE Více

Lysá žije! 2025

30. 5. – 1. 6.

Letos to bude deset let, co odstartovaly městské slavnosti Lysá žije. Letošní ročník má třídenní program, který odstartuje večerními koncerty v pátek, bude následovat odpolední a večerní program v sobotu i neděli. Na programu budou koncerty známých kapel, chybět nebude divadlo nejen pro děti nebo kynologické ukázky.

ZDE Více

Královský průvod Berounskem – pouť císařovny Elišky

31. 5. – 1. 6.

První červnový víkend bude patřit průvodu české královny a císařovny římské Elišky, která poputuje Berounskem v doprovodu vévody Štěpána II. Bavorského. Těšit se můžete na rytíře, jezdce na koních, dobové vozy a program, který bude připraven v každém městě a obci na trase průvodu. Průvod bude uvítán v Králově Dvoře, Berouně, Tetíně a Srbsku.

ZDE Více