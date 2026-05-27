Protihlukové stěny u D8 se znovu odkládají. Obyvatelé Nové Vsi dál čekají na úlevu od hluku
Obyvatelé Nové Vsi u dálnice D8 si na klidnější život budou muset ještě počkat. Výstavba nových protihlukových stěn, která měla omezit hluk z intenzivní dopravy, se znovu posouvá. Přestože projekt už získal stavební povolení, realizaci nyní komplikují majetkoprávní problémy a změny v letošním financování dopravních staveb.
Podle starosty Nové Vsi Lukáše Jansy se obec nechce smířit s dalším odkladem a bude dál tlačit na to, aby se stavba co nejdříve uskutečnila. Ředitelství silnic a dálnic vysvětluje posun několika důvody – kromě nedořešených pozemků také obavou, že by se kvůli průtahům při výběru zhotovitele práce rozběhly až před zimou, což by znamenalo přerušení stavby a vyšší náklady.
Nové stěny mají vzniknout nejen u Nové Vsi, ale také u Ledčic. Celý projekt počítá s demolicí starých bariér a výstavbou nových, delších a účinnějších protihlukových opatření. Celkové náklady se odhadují přibližně na 200 milionů korun včetně DPH. Samotná realizace by podle ŘSD měla trvat asi čtyři měsíce a zahájení prací se nyní plánuje na příští stavební sezonu.
Fotografie je pouze ilustrační