Problémy s plodností se týkají i mladých lidí. Většina z nich o nich neví

Ani mladý věk není zárukou plodnosti, problémy s početím dnes mohou překvapit i třicátníky. Výsledky téměř 10 000 online dotazníků Nadačního fondu ProPlodnost potvrdily přítomnost vysoko rizikových faktorů u téměř čtvrtiny žen a poloviny mužů. Následná vyšetření plodnosti ukázala, že nízká ovariální rezerva není výjimečná ani u žen ve věku pod třicet let a přibližně každý šestý muž má patologický spermiogram.

Rizikové faktory odhalí jednoduchý test

Potřeba včasného odhalení rizikových faktorů a diagnóz spojených s neplodností byla jedním z hlavních důvodů, proč v červnu 2023 vznikl Nadační fond ProPlodnost. Jeho cílem je šířit osvětu o reprodukčním zdraví, vyvracet mýty o plodnosti a poskytovat bezplatná preventivní vyšetření. Výsledky po roce činnosti jasně ukazují, že tato mise má opodstatnění. „Během prvního roku jsme vyhodnotili data z téměř 10 tisíc online dotazníků, zaměřených na rizikové faktory s možným vlivem na plodnost. Různé faktory, včetně věku, BMI, zdravotního stavu a životního stylu, zájemcům pomohly určit míru ohrožení jejich reprodukčního zdraví,“ vysvětluje MUDr. Hana Višňová, vedoucí lékařka kliniky IVF CUBE a odborná garantka Nadačního fondu ProPlodnost. Bezplatné vyšetření plodnosti přímo na klinice IVF CUBE absolvovalo již přes 499 žen a mužů.

Ovariální rezervu gynekolog běžně nevyšetřuje

Vyšetření plodnosti u žen zahrnuje krevní test na Anti-Mülleriánský hormon (AMH) a ultrazvukové vyšetření tzv. antrálních folikulů. Obě hodnoty pomáhají odborníkům na reprodukční zdraví vyhodnotit ovariální rezervu, tedy množství a kvalitu vajíček ve vaječnících ženy. Komplexní vyšetření podstoupilo 329 žen s průměrným věkem 30 let. „Až u 41 % žen byly hodnoty AMH vzhledem k jejich věku mimo normu. Nálezy se sníženou ovariální rezervou jsme zachytili i u žen mladších 30 let,“ upozorňuje MUDr. Višňová a dodává: „Snížená ovariální rezerva může signalizovat riziko předčasného selhání vaječníků a v případě IVF terapie v budoucnu je spojena s horší prognózou. Proto je důležité odhalit nízkou ovariální rezervu co nejdříve.“ Vyšetření AMH však není běžnou součástí gynekologických preventivních prohlídek. Žena by se o něj měla zajímat aktivně, nejpozději kolem třicítky. Potvrzuje to i další odborný garant NF ProPlodnost, MUDr. Peter Koliba, primář gynekologicko-porodnické kliniky FN Bulovka a odborný garant Nadačního fondu ProPlodnost. „Vyšetření AMH není součástí preventivní prohlídky u gynekologa, která se zaměřuje na zdraví reprodukčních orgánů. Proto také není standardně hrazeno zdravotní pojišťovnou,“ vysvětluje MUDr. Koliba a dodává, že hodnoty AMH nelze brát jako absolutní ukazatel plodnosti. „Hodnota AMH by měla být interpretována spolu s výsledkem ultrazvukového vyšetření, které by měl provést specialista na reprodukční medicínu.“

Ani mužská plodnost není odolná vůči věku

Na klinice IVF CUBE podstoupilo testy plodnosti také 170 mužů s průměrným věkem 33 let. Výsledky preventivních spermiogramů potvrdily, že věk ovlivňuje i mužskou plodnost. „Přibližně 16 % vyšetření spermiogramu mělo patologický nález. Mírně vyšší výskyt těchto nálezů jsme zaznamenali u mužů ve věku kolem 36 let, zatímco u mužů nad 50 let jsme pozorovali výrazné zhoršení,“ uvádí MUDr. Višňová. Odborníci proto doporučují preventivní spermiogram ideálně před dosažením třicítky. „Kvalita spermiogramu se za posledních 50 let výrazně zhoršila. I mladý muž může mít problémy s plodností, a proto je vhodné podstoupit spermiogram včas, nejlépe před rozhodnutím založit rodinu,“ dodává MUDr. Višňová.

Osvěta chybí i ve sportu

Jedním z nejrozšířenějších mýtů o plodnosti je i představa, že její zárukou je zdravý životní styl. Specifickou skupinu tvoří sportovci, pro které je intenzivní trénink, přísná výživa a zvýšený psychický tlak každodenní realitou. U žen může nadměrný trénink vést k hormonální nerovnováze a poruchám menstruačního cyklu. U mužů zase nadměrná zátěž může ovlivnit kvalitu spermií. Nemluvě o negativním vlivu užívání anabolických steroidů, které někteří sportovci používají ke zlepšení výkonu. Nadační fond ProPlodnost proto vstupuje do dalšího roku své činnosti i s novou ambasadorkou, profesionální tenistkou Lucií Hradeckou. „Většina mladých sportovců si při soustředění na maximální výkon neuvědomuje, jaký vliv může mít jejich životní styl na dlouhodobé zdraví, včetně reprodukčního. Proto jsem ráda, že mohu podpořit iniciativu, která šíří osvětu a upozorňuje mladé lidi na možná rizika už od raného věku,“ uvedla L. Hradecká ke spolupráci.