Případem poškození trakčního vedení v Nelahozevsi se zabývají mělničtí kriminalisté

Mělničtí kriminalisté se od včerejšího odpoledne zabývají případem poškození obecně prospěšného zařízení, konkrétně trakčního vedení na železniční trati v Nelahozevsi.
Specialista ze Správy železnic zjistil poruchu na trakčním vedení, které bylo pravděpodobně mechanicky poškozeno. Následkem prověšení vedení došlo ke škodě na lokomotivě nákladního vlaku, který v danou dobu trať projížděl. Provoz na trati byl na několik hodin zastaven a krátce před 19. hodinou byl obnoven po jedné koleji.
Na místo okamžitě vyjeli mělničtí policisté a kriminalisté, kteří událost zadokumentovali a provádějí neodkladné úkony trestního řízení. Kriminalisté nyní zjišťují, zda k poškození došlo cizím zaviněním, nebo šlo o technickou závadu.
Předběžná škoda byla vyčíslena na více než jeden milion korun. V celé věci kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Právní kvalifikace se může na základě dalších zjištění ještě změnit.