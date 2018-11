Přichází advent!

Rok opět utekl jako voda a advent nám nastává. A to v neděli 1. prosince. Takže v městech i obcích po celé naší vlasti se rozzáří Vánoční stromy a bude probíhat pestrý doprovodný program. Zazní koledy, pro děti je připravena celá řada akcí, své stánky otevřou prodejci rozmanitého zboží a představí se tradiční řemesla. Samozřejmě nebude chybět bohatá občerstvení v podobě vánočních dobrot, zahřát se bude moci každý u svařeného vínka, tradičního punče či čajů různých příchutí. Tak se podívejme, jak přivítají advent v některých místech našeho regionu.

MĚLNÍK

Na mělnickém náměstí se rozzáří Vánoční strom

Mělnické náměstí ožije v sobotu 1. prosince, kdy zde proběhne tradiční „Vítání adventu“. Vše začne již ve 14 hodin kdy se otevřou stánky a na všechny, kteří zavítají do historického centra, čeká široká nabídka skutečně originálních řemeslných produktů a bohatý výběr neodolatelných kulinářských výrobků. Ochutnat mladá vína od místních vinařů a pro zahřátí bude k dispozici svařáček, horká medovina či výborná káva. Chybět nebudou ani různé ozdobné předměty a další výrobky, které mohou určitě potěšit i pod stromečkem. Opět tak nastane ona neopakovatelná jarmareční atmosféra kdy se potkávají sousedé a přátelé u společných nákupů. Součástí bude doprovodný kulturní program v podobě hudebních i pěveckých vystoupení žáků ZUŠ Mělníka a Mělnického žesťového souboru.

Vše vyvrcholí slavnostním rozsvícením Vánočního stromu, který se rozzáří od 17 hodin. A stane se tak svědkem Adventních trhů, které zde proběhnou po celý následující den. …

HOŘÍN

Setkání u vánočního stromu

Také v této blízké obci města Mělníka se rozsvítí vánoční strom. A to v neděli 2. prosince u zdejší kapličky na návsi. Od 17.30 si zde dají dostaveníčko místní i z blízkého okolí aby společně se svými přáteli a známými přivítali adventní čas. U vánočního punče si tak budou moci i zazpívat koledy společně s dětmi místní Mateřské i Základní školy. Celému tomuto setkání bude předcházet Adventní koncert v zámecké kapli sv. Jana Nepomuckého od 16 hodin kde vystoupí spolu s žáky místní ZŠ známý muzikálový zpěvák Hynek Tomm, dále semifinalista SuperStar 2006 Jaroslav Parči a hudebník Ondřej Dvořák.

KRALUPY NAD VLTAVOU

Adventní čas v Kralupech

Také ve zdejším městě proběhne přivítání adventního období. V neděli 2. prosince se tak Palackého náměstí od 15 hodin zaplní stánky i kupujícími. Jistě mnohé i přilákají staré vánoční zvyky jako lití olova, krájení jablíček, pouštění lodiček, lití včelího vosku, lovení kapříků, vánoční kostky či výroba svíček z včelího vosku. Všechny návštěvníky určitě zaujme atrakce v podobě parního stroje s parním flašinetem. V 17 hodin všechny potěší vánoční koncert v němž vystoupí Pepa Štross se synem, a po něm se o hodinu později rozsvítí Vánoční strom. Vše vyvrcholí koncertem sopranistky Veroniky Vršecké v kostele Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava.

BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

Vítání adventu doprovodí bohatý program

Letos první adventní neděle připadá na 1.prosince. Město proto v předvečer jeho příchodu připravilo pestrý program. Brandýské Masarykovo náměstí tak po celou sobotu tak nabídne širokou nabídku různých aktivit. Již od 9. hodiny zde budou probíhat Farmářské trhy, které potrvají až do večera. V deset hodin si na své přijdou děti, pro něž bude připraveno pohádkové představení a svou zručnost si vyzkoušejí ve vánočních dílničkách. Odpolední program zahájí Vokální skupina Svit UP a pak se postupně představí žáci Základní umělecké školy a DDM, Michaela Jonczy Duo či kapela Anebo. V 17.15 nastane slavnostní chvíle rozsvícení Vánočního stromu za zpěvu písní v podání Kriskros Kvintetu. A vše završí koncert skupiny Dům Doorif v 18 hodin. V neděli 2. prosince se veškeré dění přesune na Mariánské náměstí ve Staré Boleslavi. I zde prodejci otevřou své stánky a nabídnou své zboží. Chybět nebude ani občerstvení a pro zahřátí i svařené víno či dobrá káva. Na pódiu se od 14 hodin vystřídá řada účinkujíc, kromě žáků ZUŠ to bude kapela Konstelace 3. Vánoční strom se rozsvítí v 17 hodin a následovat bude koncert známé skupiny SCHOVANKY.

KOSTELEC NAD LABEM

Rozzáří se Vánoční stromy

Město Kostelec nad Labem zve již na pátek 30. listopadu všechny spoluobčany na již tradiční setkání na náměstí Komenského. V 17 hodin se zde totiž rozzáří Vánoční strom, který tak ještě více přiblíží nastávající předvánoční atmosféru. A o den později v blízkých Jiřicích nastane obdobná akce. U místní kapličky od 16 hodin se budou moci všichni těšit na stánky s nejrůznějším zbožím i skvělými dobrotami. Chybět nebude ani kulturní program s překvapením a přesně v 17 hodin se rozsvítí jiřický Vánoční strom.

LIBČICE NAD VLTAVOU

Adventní jarmark na faře

V neděli tentokrát již 2. prosince pořádá Libčický občanský spolek LOS a místní farní sbor církve evangelické adventní setkání, které se uskuteční ve farní zahradě a rovněž v evangelickém kostele. Zahrada se zaplní stánky, které budou nabízet nejrůznější zboží v podobě keramických výrobků, šperků, hraček, ručně vyráběných tašek či košíkářských výrobků. Chybět nebudou perníčky, sušenky a samozřejmě i teplé občerstvení. Ve zmíněném kostele se od 16 hodin uskuteční koncert komorního souboru „Senza Nome“. Tento místní soubor jehož název v překladu z italštiny zní „bez jména“ vznikl před dvěma lety. Jeho repertoár je složen z převážně duchovních písní od středověku až po současnost. V letošním roce jej obohatil o pásmo lidových písní z Čech i Moravy. Samozřejmě zazní i koledy, jenž navodí tu pravou předvánoční atmosféru.

ROZTOKY U PRAHY

Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu.

První adventní neděli 2. prosince se opět Tyršovo náměstí prozáří vánoční atmosférou. Vše otevřou ve 14 hodin Vánoční trhy bohatou nabídkou nejrůznějšího zboží. Následovat bude divadelní představení pro děti v podobě vánočního příběhu „Andělé ze zapomenuté skříňky“. Po vystoupení žáků zdejší ZUŠ bude následovat adventní promluva starosty města a pak se již rozzáří Vánoční strom. Chybět nebude ani Mikulášská nadílka a sváteční atmosféru podbarví vystoupení komorního smíšeného pěveckého sboru Rosa. Zazní vánoční písně i klasické koledy, které tak ukončí toto zdejší první adventní setkání.

VELTRUSY

Advent na zámku

Již se stalo tradicí, že na zdejším zámku probíhá bohatý předvánoční program. A ne jinak tomu bude i letos. Ve vyzdobeném zámku se návštěvníci seznámí jak trávila Vánoce šlechtická rodina Chotků z Wojnina, jaké byly jejich vánoční zvyky, či se způsoby stolování. A tuto sobotu 1. prosince, to bude adventní pohádka v Rudolfově sále. Po pohádce se zastaví i Mikuláš s čerty i anděly a přinese dětem mikulášskou nadílku.

DOLNÍ BEŘKOVICE

Beřkovská mikulášská

Sál zdejší restaurace Na Knížecí ožije v neděli 2. prosince pestrým programem. V 15 hodin se zde totiž rozběhne zábavné odpoledne plné písniček, her, soutěží a zábavy. Vše vyvrcholí divokým čertovský rejem, který však určitě zklidní Mikuláš se svým andělským doprovodem. Chybět samozřejmě nebude občerstvení v podobě různých dobrot. A to není zdaleka vše. O týden později 9. prosince od 13 hodin se zde uskuteční pravé Staročeské vánoce v podobě tradičního jarmarku kde bude možno ochutnat spoustu vánočních dobrot. Součástí bude i Vánoční akademie žáků zdejší základní školy.

HOSTÍN

Slavnostní rozsvícení stromu

U budovy Obecního úřadu proběhne v sobotu 1. prosince v 17 hodin společné setkání místních občanů. Rozsvítí se vánoční stromeček a všichni si jistě zazpívají koledy. Kromě toho proběhne slavnostní křest nového kalendáře pro rok 2019. Na děti čeká malé překvapení a bude se podávat čaj, svařáček, groček, slané a sladké „zobání“. Prostě všichni společně prožijí příjemný podvečer.

KLY

Mikulášsko-čertovská nadílka

Obecní úřad ve spolupráci s TJ Kly pořádá pro své nejmladší spoluobčany tradiční setkání s Mikulášem, anděly a přirozeně čerty. A to již v pátek 30. listopadu v 17 hodin na zdejším hřišti. Aby si každý alespoň trošku zasloužil dáreček z Mikulášova košíku jsou pro všechny připraveny různé soutěže při nichž možno užít svojí zručnost či vědomosti. Samozřejmě nebude chybět něco na zub a pro zahřátí.

MEDONOSY

Adventní koncert v kostele…

Kostel sv. Jakuba v sobotu 1. prosince od 17 hodin ožije vánoční hudbou. Jako každoročně se zde uskuteční tradiční adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Intermezzo ze Mšena. V letošním roce zde opět zazní skladby věnované období očekávání vánočního času. Na programu bude mimo jiné i Mšenská pastorela dr. Josefa Šebesty a pastorela Ovečky Antonína Ptáčka. Na koncertě vystoupí i soubor komorních sólistů.

