Mělnický Lidový dům na Podolí prošel za více než století neuvěřitelnou proměnou. V novém díle seriálu Lojkoviny vás historik Karel Lojka a JUDr. Petr Kowanda zavedou do historie místa, kde se psaly politické, spolkové i společenské dějiny našeho města.
Připomeneme si rok 1897, kdy v původním Hostinci U Potůčků vznikla místní lidová strana. Zjistíte, jak lidovci v roce 1922 objekt odkoupili, zřídili v něm záložnu i tělocvičnu pro spolek Orel a v roce 1929 starou hospodu zbourali, aby stavitel Karel Novák mohl postavit moderní Lidový dům. Probereme i demolici sousedního Knotkova koloniálu v roce 1935 kvůli rozšiřování ulice, válečné období, kdy budovu zabrali němci jako Deutsches Heim, i znárodnění a padesátiletou éru spotřebního družstva Jednota.
Zavzpomínáme také na obědové kupóny v 60. letech a na vyhlášenou restauraci Diana, kde u jednoho stolu nad mariášem sedávali místní štamgasti – včetně faráře, profesora Vébra či majitele liběchovského zámku pana Homolky! Na závěr se podíváme na to, jak budova funguje po prodeji v roce 2013 a jaké služby zde slouží Mělničákům dnes.
Naším cílem v Lojkovinách není politická kampaň, nic neslibujeme a o ničem nerozhodujeme. Chceme pouze s úctou k historii otevírat věcnou diskuzi o místech a příbězích našeho Mělníka.
💬 Pamatujete si restauraci Diana, obědové kupóny v sále, nebo máte vlastní vzpomínky na spolek Jednota? Podělte se s námi o své zážitky v komentářích!
📌 Kapitoly videa:
00:00 – Úvod: Jak se z Hostince U Potůčků stal Lidový dům
00:23 – Rok 1897: Založení lidové strany v Hostinci U Potůčků
01:07 – Rok 1922: Odkoupení objektu, lidová záložna a tělovýchovný spolek Orel
01:52 – Rok 1929: Demolice hospody a nová stavba, projekt lidového domu, stavitele Karla Nováka (místní podnikatel)
03:24 – Znárodnění 1948 a padesátiletá éra družstva Jednota (1957–2013)
04:40 – Obědové kupóny v 60. letech a kultovní restaurace Diana
05:45 – Demolice Knotkova koloniálu (1935) a rozšiřování ulice Nová a Tyršova
06:40 – Druhá světová válka: Okupace a německý Deutsches Heim
08:40 – Nová éra od roku 2013: Casino, restaurace Hasaka, bar Cihelna a dnešní provoz
10:20 – Restaurace Diana a společenství štamgastů: farář, majitel a správce zámku Liběchov a profesor Ing. Vébr
Další videa najdete na kanálu Lojkoviny na YouTube.